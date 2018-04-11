Красноярский экономический форум встречает гостей

КРАСНОЯРСК, 11 апреля. / ТАСС /. Красноярский экономический форум (КЭФ), который 12 апреля откроется в сибирском городе-миллионнике в 15-й раз, ожидает около 5 тыс. гостей из России и нескольких зарубежных стран. Город, в котором едва сошел снег, поспешил привести в порядок дороги, тротуары и газоны, гостиницы фиксируют наплыв клиентов и привлекают дополнительный персонал, а участников форума готовятся сопровождать сотни волонтеров.

Встреча гостей и уборка города

Открывшийся только в конце прошлого года новый терминал красноярского аэропорта Емельяново встречает много гостей. Специальные автобусы отвозят участников форума в 10 крупнейших отелей Красноярска, из которых во все три дня форума будут отправляться и автобусы на площадку — в международный выставочно-деловой центр «Сибирь».

В Красноярске по-весеннему тепло — около семи градусов. «Особое внимание — уборке дорог, моются ограждения, „проводятся в порядок общественные пространства, газоны“, — подчеркнули в мэрии грода. В администрации отметили, что перед форумом также проведен аварийный ремонт дорог и магистралей.

Экскурсии по городу

Достопримечательности города и его окрестностей участники форума смогут увидеть в ходе экскурсий, которые организует Туристский информационный центр Красноярского края.

»Мы планируем связывать участников напрямую с туроператорами. Планируется посещение фанпарка «Бобровый лог» (комплекс для занятий экстремальными видами спорта — прим. ТАСС), можем съездить на нашу известную смотровую площадку с «Царь-рыбой» (скульптурой, изображающей персонажа одноименной повести писателя, уроженца Красноярского края Виктора Астафьева — прим. ТАСС), Красноярскую ГЭС , обязательно заехать в музей Астафьева в селе Овсянка", — рассказали ТАСС в центре.

Гости форума, отметили в информационном центре, также смогут посетить знаменитый заповедник «Столбы» и увидеть уникальные скальные образования, одну из самых известных природных достопримечательностей Сибири. Это потребует нескольких часов, однако причудливые и величественные скалы, а также виды Красноярска и Восточных Саян со смотровых площадок того стоят, отмечают организаторы экскурсий.

Участников КЭФ также ждет и насыщенная культурная программа. Как сообщили ТАСС организаторы, 12 апреля в Красноярском государственном институте искусств в рамках своего первого тура по России выступит южнокорейский пианист-виртуоз Шин Джихо, который начал играть в 4 года, а в юности дважды получил награду от президента США за достижения в исполнительском искусстве. В первый день КЭФ в драматическом театре состоится спектакль «Темные аллеи» по рассказам Ивана Бунина и концерт государственной академической капеллы Санкт-Петербурга «Гимн господу» в филармонии, во второй день участники форума смогут посетить постановки по мотивам классической русской литературы — спектакль драмтеатра «Преступление и наказание», лайт-оперу «Мертвые души» в музыкальном театре и оперу «Кавказский пленник» в Красноярском государственном театре оперы и балета им. Хворостовского, в последний день форума на сцене красноярского ТЮЗа будет представлен спектакль «Биндюжник и король» — лауреат премии «Золотая маска». Также в дни КЭФ в художественном в музее им. Сурикова откроется выставка с работами Сальвадора Дали «Сюрреализм — это я».

Гостиницы заполнены

Мест в гостиницах на дни проведения КЭФ практически не осталось, рассказали ТАСС представители красноярских отелей. Многие из них признаются, что в дни форума ощущают нехватку сотрудников, чтобы обслуживать всех гостей.

"На 12 апреля [в первый день форума] занято 93% номеров, на 13 апреля — 85%, дополнительный персонал нам потребуется для работы в ресторане", — сообщили в гостиничном комплексе «Ибис».

Мест практически не осталось в гостинице «Хилтон», которая располагается в районе международного выставочно— делового центра «Сибирь», где проходит КЭФ. Почти полностью заполнена гостиница «Красноярск», расположенная в центре города, рядом с театром оперы и балета им. Дмитрия Хворостовского. Аналогичная ситуация наблюдается и в комплексе «Новотель» по соседству с «Красноярском».

"Гостиница почти полностью заселена, нам потребовался дополнительный персонал", — пояснили ТАСС в гостинице.

Ожидают наплыва клиентов и рестораны. Как рассказали ТАСС в одном из ресторанных комплексов Красноярска, в дни форума заведение будет работать в усиленном режиме, привлекая больше персонала. Сотрудники ресторана, в большинстве своем молодые люди, к такой перспективе отнеслись с энтузиазмом — для них это дополнительный заработок.

Кофейный автобус

На территории Международного выставочно-делового центра (МВДЦ) «Сибирь», который станет основной площадкой форума, кипит работа. Уже сформировали из модульных конструкций с символикой форума конференц-залы, переговорные комнаты, пресс-центр. Сейчас рабочие расставляют в них столы и стулья и настраивают звук.

Почти готовы и многие стенды, которые формируют выставку. Центральной темой форума станет концепция Енисейской Сибири — единой экономической зоны для Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва. На выставочных стендах этих регионов уже работают огромные экраны, которые в высоком разрешении показывают пейзажи реки Енисей, Саянских гор и достопримечательности городов Центральной Сибири. Вокруг суетятся рабочие.

"Я здесь работаю со вчерашнего дня, и сегодня мы уже заканчиваем стенд. Думаю, к середине дня уже наш будет готов. Я здесь и в прошлом году стенды монтировал, опыт есть", — рассказал ТАСС один из рабочих.

К готовым стендам участники привозят выставочные экспонаты — здесь и макеты крупных промышленных объектов на столах, и массивное судовое оборудование, и автомобильные шины, и 3D-принтеры.

А в глубине выставки разместилась уютная кофейня, где напитки будут готовить в оборудованном кофемашинами и привезенном на площадку микроавтобусе. Пока она не работает, но уже в четверг, заверяют организаторы, откроется для гостей форума.

Обмен опытом у волонтеров

Активно готовятся к форуму и волонтеры, которых на форуме будет работать 250 человек. Как рассказали ТАСС в молодежной общественной организации «Красволонтер», это молодые люди из Красноярского края и Новосибирской области, многие из которых уже имеют опыт работы на КЭФ.

"Очень важно, что в таких крупных событиях принимают участие волонтеры не только из Красноярского края, но и из других субъектов России. Это, прежде всего, обмен опытом, трансляция управленческих технологий в сфере волонтёрской деятельности", — отметил руководитель «Красволонтера» Владимир Иванников.

Накануне волонтеры прошли инструктаж и распределились по работе на конкретных направлениях — встреча гостей форума и делегаций в аэропорту, трансфер в гостиницу, расселение, аккредитация, работа на выставке, пленарных заседаниях и круглых столах, в пресс-центре.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.