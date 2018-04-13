На Красноярском экономическом форуме представят серию проектов развития Енисейской Сибири

КРАСНОЯРСК, 13 апреля. / ТАСС /. Второй день Красноярского экономического форума — самый насыщенный для участников — 50 панельных дискуссий, пленарное заседание «Россия 2018-2024: реализуя потенциал», участники которого обсудят одну из поставленных президентом РФ задач по вхождению российской экономики в первую пятерку в мире, а крупные компании представят свои проекты развития Енисейской Сибири в формате роуд-шоу.

Енисейская Сибирь — мегапроект по совместному развитию трех регионов: Красноярского края, Тувы и Хакасии. Был инициирован врио губернатора края Александром Уссом в прошлом году. В феврале 2018 года идею создания этой экономической зоны поддержал президент России Владимир Путин

"Роуд-шоу — это серия презентаций, во время которой каждая из крупных компаний постарается уложиться в 10 минут и рассказать о своих проектах, которые войдут в концепцию развития макрорегиона Енисейская Сибирь. Раньше на КЭФ представлялись крупные проекты, типа «Нижнее Приангарье», Универсиада, но серии презентации проектов не было", — рассказала ТАСС организатор Надежда Новикова.

Свои проекты презентуют представители «Норильскиого никеля», Алюминиевой ассоциации, компаний «Полюс», «ЭРА Групп», «Юнипро», Сибирской генерирующей компании и Тувинской энергетической промышленной корпорации.

Рост экономики как национальная идея

В пленарном заседании «Россия 2018-2024: реализуя потенциал» участвуют министр транспорта РФ Максим Соколов , вице-премьер Аркадий Дворкович , полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло . Участники заседания обсудят задачи, поставленные Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию, в том числе вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира — президент определил это как национальную идею развития страны.

Панельные дискуссии в этот день посвящены цифровой экономике, экологической ответственности бизнеса, развитию кадрового потенциала, привлечению инвестиций в регионы, проблемам агропромышленного комплекса.

Участники выставки форума отмечают большой интерес гостей к стендам. Как рассказала ТАСС Светлана Борисевич, представляющая стенд с дочерними компаниями Электрохимического завода (ЭЗХ) ГК «Росатом» — санаторием и сельхозпредприятием — к ним подходили в первый день каждые 2-3 минуты. На стенде системы ГИС ЖКХ также постоянно находились люди.

"Посетителей очень много, наверное, с утра в первый день уже сотни были. Тут, конечно, каждый стремится сделать интереснее свой стенд, чем-то привлечь людей. Но мы вообще не конкуренцией занимаемся, это все наши партнеры", — рассказал ТАСС представитель красноярского туристского информационного центра.

Экскурсии для гостей

Местные туроператоры продолжают показывать участникам КЭФ местные достопримечательности. Как рассказали ТАСС в краевом туристском информационном центре, в первый день экскурсиями заинтересовались гости из Москвы, Кабардино— Балкарии и Новосибирска. Гостей интересуют исторические места Красноярска, например, часовня Параскевы Пятницы на сопке, индивидуальные экскурсии по городу длятся три часа.

Музейный центр «Площадь мира» в Красноярске посетил французский издатель и частный коллекционер произведений современного искусства, гость форума Пьер Кристиан Броше . Для него провели обзорную экскурсию по всему музею.

"Особое внимание гостя привлекла выставка современного искусства «Горизонты возможного». В частности, его заинтересовали работы таких авторов, как Сергей Волков , Ростан Тавасиев, Владислав Ефимов ", — сообщила ТАСС экскурсовод музейного центра Валерия Ковальчук. Выставка «Горизонты возможного» проходит в центре до середины мая, представлены около 40 работ современных авторов.

Участники форума посетили в первый день один из центральных музеев Красноярска — художественный музей имени В. И. Сурикова. Сейчас там проходит выставка работ Сальвадора Дали «Сюрреализм — это я», выставлены более 200 подлинников. Также участники посещают Красноярский краевой краеведческий музей, где хранится более 400 тыс. экспонатов. Для них проводят обзорную экскурсию по трем этажам музея, на каждом из которых представлены экспозиции, посвященные истории региона.

Безопасность в городе

Безопасность гостей форума обеспечивают сотрудники городской полиции. На входе в здание установлены рамки, вход в зал — по аккредитации. Перед мероприятиями полицейские кинологи обследовали с собаками территорию, за соблюдением правил дорожного движения рядом с международным выставочно-деловым центром «Сибирь» следят сотрудники ДПС ГИБДД

"Помимо местной охраны и полицейских, дополнительно привлечены 70 сотрудников ЧОП (частное охранное предприятие)", — сказал ТАСС представитель охранного предприятия.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018-2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.