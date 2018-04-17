Усс: Красноярский форум постоянно повышает интеллектуальный уровень

Александр Викторович, порой приходится слышать: на фоне Санкт-Петербургского, Сочинского, Восточного экономических форумов КЭФ свое значение утрачивает, превращается в «тусовку» чиновников и богатых людей. Что ответите оппонентам? Населению региона от трехдневных дебатов есть польза?

Александр Усс : Деловое соперничество экспертных площадок, несомненно, возросло, но ведь конкуренция — двигатель прогресса. Каждый форум с годами обрел свое лицо, определил собственную специализацию. Своеобразие Красноярского, по-моему, заключается в том, что он, сохраняя экономический, прикладной характер, постоянно повышает интеллектуальный уровень. Мозговой штурм здесь всегда ведут не только лидеры бизнес-элиты, известные политики, но и представители экспертного, научного сообщества.

Еще одно традиционное преимущество: обсуждая стратегические федеральные проблемы, красноярцы особое внимание уделяют сибирским инвестиционным проектам. Мы убеждены: именно Сибирь является флагманом российской экономики. Основы всего, что край достиг за минувшие пятнадцать лет, заложил в свое время КЭФ. Я не уверен, что без него сбылась бы мечта многих поколений земляков — стать нефтедобывающим регионом. И вот уже не один год наиболее перспективное Ванкорское месторождение работает на Россию и приносит солидную прибавку нашему бюджету. Форум дал импульс освоению Нижнего Приангарья — земли богатейшей, к которой не удавалось подступиться четыре десятилетия. Теперь здесь энергия Богучанской ГЭС питает современный, использующий самые передовые природосберегающие технологии алюминиевый завод. Созданы условия для развития лесопереработки. Мосты, дороги, социальная, телекоммуникационная инфраструктуры вдохнули вторую жизнь в отдаленные, некогда умиравшие селения.

Именно форуму обязан своим рождением и Сибирский федеральный университет. Стратегическое решение объединить четыре вуза, пристальное внимание к супердетищу, мощная финансовая поддержка завтрашних инженерных кадров радикально изменили настоящее и будущее края. СФУ, поднявшийся, по разным показателям, на десятое-пятнадцатое места в стране, стал настоящим локомотивом российской высшей школы.

Совсем скоро его кампус преобразится в деревню Всемирных студенческих игр. Между прочим, предложение пригласить Зимнюю Универсиаду-2019 в Красноярск впервые прозвучало тоже на форуме. Грандиозный праздник подарит горожанам не только яркие спортивные зрелища, но и богатое наследство: отличные трассы, ледовые арены, модернизированные клиники, благоустроенные кварталы, десятки километров магистралей и новых развязок.

На совместной с Аркадием Дворковичем пресс-конференции перед форумом вы заявили о том, что в следующем году он пропишется как раз на университетской площадке. Доктор наук, профессор, президент СФУ — протежируете альма-матер?

Александр Усс: Дело не в том, что дебаты по общероссийской политической повестке, научные споры и экспозиционно-выставочную деятельность можно без труда развести. Проникновение духа форума в университетские конференц-залы, во-первых, усилит его экспертно-аналитическое значение, во-вторых, приблизит и ученых, и студентов к практическим запросам жизни. Тем более что многие от нее и не отрываются. На молодежной площадке КЭФа, к примеру, с огромным интересом наблюдал, как ребята продвигают свои разработки — от деревянных экологически чистых очков до оригинальных IT-решений. Своей креативностью молодежь способна привнести и во взрослые дискуссии свежий ветер, а то и задать им тон.

Стержневым событием КЭФа-2018 стало, безусловно, обсуждение проекта «Енисейская Сибирь». По мнению экспертов, концепция создания макрорегиона — одна из наиболее подготовленных в новейшей отечественной истории. А с координацией определились?

Александр Усс: То, что наша идея является неотъемлемой составляющей Стратегии пространственного развития России, предоставляет дополнительные возможности для реализации. На форуме этот мегапроект был заявлен действительно очень мощно. И сообща нам удалось серьезно продвинуться в подготовке его нормативной базы. Договорились сразу после майских праздников организовать, своего рода, проектный офис, состоящий из представителей крупнейших компаний. Предполагаем, что за лето удастся выйти на документ федерального уровня, например, постановление правительства, которое закрепит минимальные управленческие функции. Есть все основания полагать, что «Енисейская Сибирь» с центром в Красноярске станет драйвером экономического развития всей России.

Главы соседних регионов вас поддержали. Но не окажутся ли они, так сказать, на вторых ролях? На какой эффект от экономического объединения края, Хакасии и Тувы рассчитывать их жителям?

"Русала", Александр Усс: Мы ведь велосипед не изобретаем. Хакасия когда-то входила в состав края, а Тува была частью Красноярского экономического района. Однако хочу подчеркнуть: ни о каком административно-территориальном объединении, ни о каком делении на «старших» и «младших» речь не идет. В то же время деятельность "Норникеля" СУЭК — СГУ, золотодобывающей компании «Полюс», выходя за рамки субъектов Федерации, объективно составляет экономический каркас целого «континента», протянувшегося вдоль енисейских берегов от Саян до Ледовитого океана. Инвестиционные проекты этих гигантов, входящие в программу «Енисейской Сибири», крупные даже в масштабах страны, с высокой степенью проработанности, тесно увязаны между собой и носят надтерриториальный характер. Статус макрорегиона поможет быстрее воплотить эти замыслы и, соответственно, получить отдачу от них.

Макрорегион с центром в Красноярске может стать драйвером экономического развития всей России

Железная дорога Кызыл — Курагино соединит Республику Тыва с южными районами края и Транссибирской магистралью. Или возьмем тему «Русала» — так называемую Технологическую долину: Саянский алюминиевый завод в Хакасии и наш КрАЗ. Вновь — пересечение интересов. И чисто экономических, и, что не менее важно, — социальных. Мы стремимся к одним и тем же результатам: увеличению налоговой составляющей, созданию рабочих мест, вовлечению в орбиту крупного бизнеса средних и мелких предприятий — сопутствующих, сервисных. Именно это сблизит нас еще больше.

К примеру, Красноярск сделал важный шаг: построил первоклассный аэропорт. Теперь усилиями «Норильского никеля», «Русала» и краевой власти приземлим сюда базовую компанию «Нордстар». Укрепим авиационный хребет — разовьем местные линии, дефицит которых на огромных пространствах — проблема проблем. На базе первой краевой больницы действует мощное кардиологическое отделение. Перинатальный центр в Красноярске — один из крупнейших в России. Регулярное авиасообщение, модернизированная санавиация позволят обеспечить современной медицинской помощью и северян, и жителей труднодоступных поселков соседних республик. Увеличится число авиарейсов — возникнут условия для установления комфортных тарифов. Значит, люди, годами не имевшие возможности слетать в отпуск, в гости к родне, наконец перестанут чувствовать себя обделенными.

По-иному, уверен, зазвучит и такое понятие, как экономика впечатлений. Основные маршруты, связывающие Хакасию и Туву с российскими регионами и другими странами, проходят через воздушную гавань краевой столицы, которую мы условно называем «Дети одной реки». Открывающиеся перспективы позволят развивать внутренний туризм, принимать тысячи зарубежных гостей, мечтающих насладиться сибирскими красотами, прикоснутся к самобытной культуре долган, ненцев, эвенков, тувинцев, хакасов.

Сращивание бизнеса и власти ведет к коррупции, но чрезмерное их отдаление друг от друга не позволяет решать крупные государственные задачи. Какие взаимоотношения, на ваш взгляд, можно считать идеальными?

Александр Усс: Рабочие, настроенные на повышение уровня и качества жизни людей. Движение к этой цели возможно, только если бизнесмен землю, на которой работает, воспринимает как собственный дом. В первую очередь это касается крупных финансово-промышленных компаний. Для их владельцев Красноярский край должен стать не просто территорией присутствия, а местом, в благополучии которого они лично заинтересованы.

Кстати

Основная функция макрорегиона — обеспечить внешнеэкономические связи с Азией и, в частности, с Китаем. Республика Тыва за счет своего пограничного положения становится одним из ведущих векторов внутреннего развития «Енисейской Сибири», воротами для значительной доли российского торгового трафика в страны АТР. Республика Хакасия получает доступ к новым рынкам сбыта угля.

Реализация мегапроекта создает организационные, правовые, экономические условия для укрепления межрегионального сотрудничества, стимулирует взаимодействие финансово-промышленных групп для повышения экономической активности сибирских регионов.