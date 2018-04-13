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Усс рассказал об объеме инвестиций в экономическую зону «Енисейская Сибирь»
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Усс рассказал об объеме инвестиций в экономическую зону «Енисейская Сибирь» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА. 13 апр — РИА Новости. Предполагаемый объем инвестиций в экономическую зону «Енисейская Сибирь» составляет около 500 миллиардов рублей, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» врио губернатора Красноярского края Александр Усс.
В декабре 2017 года Усс заявил о возможности создания Енисейской экономической зоны (Енисейская Сибирь) на территории Красноярского края и соседних Тувы и Хакасии, руководство которых поддержало эту идею. При этом речь идет не об административном объединении, а о налаживании межрегионального экономического взаимодействия. В феврале 2018 года после визита президента РФ в Красноярск Усс сообщил, что президент поддержал создание Енисейской экономической зоны в Красноярском крае, Туве и Хакасии.
"Сегодня сложилась такая ситуация, когда у нас здесь находятся в высокой степени готовности по меньшей мере 7-10 проектов, которое реализуют или должны начать так называемые национальные чемпионы: компании «Норильский никель». СУЭК, Юнипро. Причем эти проекты связаны друг с другом, что бывает далеко не всегда", — сказал Усс в интервью телеканалу на полях Красноярского экономического форума (КЭФ-2018).
По его словам, значительная часть этих проектов выходит за пределы Красноярского края, «Именно эти обстоятельства дали нам предпосылки для того, чтобы обратиться к президенту России для создания такого мегапроекта, надтерриториального проекта под названием „Енисейская Сибирь“, — пояснил Усс.
»Суммарные инвестиции, которые предполагаются на их реализацию, составляют более 500 миллиардов рублей. Это должно оживить экономику не только этого региона (Красноярского края) — здесь и так все нормально — но и обеспечить очень серьезный прорыв в том, что мы называем Восточный российский вектор", — заключил врио главы региона.
Информационное агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума (КЭФ).
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