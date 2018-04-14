В Красноярске завершился экономический форум

КРАСНОЯРСК, 14 апреля. / ТАСС /. Красноярский экономический форум завершился в субботу в Сибири. По данным организаторов, его участниками в этом году стали более 5 тыс. человек, а главной темой для обсуждения — реализация потенциала России до 2024 года.

За три дня работы форума участники провели около сотни круглых столов, где смогли обсудить вопросы как федеральной, так и региональной повестки. Ключевыми темами стали обсуждение вопросов реализации послания президента РФ Федеральному собранию, противодействие санкционным режимам, а также реализация приоритетных проектов развития регионов Сибири, в том числе мегапроекта «Енисейская Сибирь».

"Что касается региональной повестки, мы по сути уже просто определились, какие проекты будем в ближайшее время двигать вперед и, более-менее — каким образом будем это делать. Хорошие итоги, хорошие контенты, хорошие экспертные обсуждения", — сказал на итоговой пресс-конференции вице— премьер Аркадий Дворкович

В центре повестки — «Енисейская Сибирь»

Как рассказал журналистам ректор НОУ «Российская экономическая школа» Шломо Вебер, в этом году форум прошел в «деликатном балансе» региональной и федеральной повестки. Главной региональной повесткой форума стало обсуждение вопросов реализации мегапроекта «Енисейская Сибирь».

"Енисейская Сибирь" — мегапроект по совместному развитию трех регионов: Красноярского края, Тувы и Хакасии. В прошлом году его инициировал врио губернатора Красноярского края Александр Усс , в феврале 2018 года идею поддержал президент России. Первым шагом, который был сделан на форме в рамках реализации мегапроектов, стало подписание соглашения о сотрудничестве между всеми тремя регионами. В «Енисейскую Сибирь» должны войти масштабные инвестиционные проекты "Норникеля" , «Полюса», СГК, предполагается строительство железной дороги Курагино — Кызыл и освоение Элегестского угольного месторождения, развитие сельского хозяйства.

Созданию макрорегиона посвятили и итоговое пленарное заседание форума «Енисейская Сибирь 2018-2024: реализуя потенциал». Как отметил во время заседания врио губернатора Красноярского края Александр Усс, основной задачей в рамках мегапроекта является реализация конкретных инвестпроектов, но в итоге это приведет к развитию всей территории макрорегиона.

"Когда речь идет о «Енисейской Сибири», во главу угла мы ставим не только и не столько задачи развития территорий, сколько продвижение абсолютно конкретных проектов, которые должны быть драйверами ускоренного развития этой территории. Но когда эти проекты пойдут, когда мы отладим механизм их продвижения, когда мы создадим стимулы, чтобы в орбиту этих крупных компаний втягивались мелкие, средние предприятия, это приведет к общему развитию, это скажется и на территории", — пояснил Усс.

По мнению Дворковича, создание бренда «Енисейская Сибирь» позволит сибирским регионам не только более эффективно конкурировать за ресурсы на федеральном уровне, но и продвигать свои инновации на мировом рынке. «Слово бренд произносилось, и это правильно. Тяжело при всем уважении к нашим всем малым и средним городам в мире продавать создание какого-то инновационного проекта в Ачинске, в Канске, в Кызыле. А если будем говорить: „Енисейская Сибирь“, которая обладает такими-то конкурентными преимуществами, — легче», — сказал Дворкович.

Региональная инвестиционная политика

Между тем участники форума уверены, что успех в привлечении инвесторов в регионы напрямую связан с наличием на этой территории качественного инвестиционного законодательства. Как рассказал журналистам первый заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко , важным толчком для привлечения инвестиций в регион должно стать принятие законов о региональных инвестиционных проектах — РИПах. «Региональное законодательство об инвестпроектах, а 15 регионам дано такое право в России, в том числе и нашем крае, мы срочно должны продвинуть вперед. Мы видим примеры в нескольких соседних регионах, где вовремя принятые законы уже приносят отдачу в бюджет», — отметил Клешко.

Законы о РИПах существенно облегчают жизнь бизнесу, уверена и вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных . «Преимущества … безусловно есть, ведь это один из самых перспективных видов государственного содействия и поддержки. Это налоговые льготы и содействие власти», — подчеркнула она.

Несмотря на существующую законодательную базу в сфере инвестиций в Новосибирской области, здесь также задумались о принятии закона о РИПах. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников рассказал ТАСС, что регион готов совершенствовать свои законы. «Сейчас обсуждается возможность использования таких мер, будем смотреть, если для нас это выгодно, будем применять», — сказал Травников.

По словам заместителя министра экономического развития области Льва Решетникова, власти региона уже подготовили законопроект о РИПах. Его планируется принять в Новосибирской области как еще один вид поддержки инвестпроектов. «Если федеральное законодательство это позволяет, то должна быть создана региональная база под этот инструмент, мы ее создадим», — добавил он.

Новые контракты и помощь детям

В рамках КЭФ-2018 в субботу также завершилась выставка разработок и инвестиционных проектов компаний, работающих в Сибири. Как рассказали ТАСС ее участники, на КЭФ-2018 приехали люди со всей страны, и таким образом местным бизнесменам удалось рассказать о себе за пределами сибирских регионов. Директор по проектам компании «Мегаватт», выпускающей дизельные электростанции, Денис Середа рассказал ТАСС, что компания заключила несколько предварительных соглашений с потенциальными заказчиками.

"Мы — красноярская компания, участвуем в выставках регулярно. Но у красноярского форума выгодное отличие это форум международного масштаба, способ заявить о себе далеко за пределами края", — отметил Середа.

Помимо деловой и культурной программы гости КЭФ приняли участие в благотворительном аукционе — за один вечер они собрали полмиллиона рублей для детей с сахарным диабетом. На аукционе, который проводился в рамках форума впервые, выставлялись произведения сибирских художников: картины, скульптуры и арт-объект — банка с вареньем из винных пробок.

"Мы собрали для детей, больных диабетом, чуть более 504 тыс. рублей. Аукцион проводился впервые. Продано 10 лотов, два отправятся в Москву", — сказала ТАСС представитель выставочного проекта «Со-единение» Екатерина Толстихина, который проводил акцию вместе с благотворительным фондом «От сердца к сердцу».

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.