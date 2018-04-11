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Маленькие уральцы встретили «Пасхальную весну»
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Маленькие уральцы встретили «Пасхальную весну» 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Благотворительный фонд Русской медной компании организовал детский праздник в честь Воскресения Христова. В спортивно-патриотическом клубе «Архангел Михаил» в Екатеринбурге Пасху встретили более 200 детей и взрослых — воспитанники детских домов Карабаша и Коркино (Челябинская область), пациенты Свердловской областной детской клинической больницы №1 и Челябинской областной детской клинической больницы, их родные, представители благотворительных организаций и медики.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе РМК, маленькие гости принимали участие в мастер-классах по росписи пряников, созданию пасхальных открыток и декупажу досок. Любители современных технологий моделировали с помощью 3D-ручки. Популярностью пользовалась фотозона с трогательным цыпленком и кроликом, гигантский дартс и аттракцион «Волк и яйца», созданный по мотивам игры «Электроника». Детский смех не умолкал ни на минуту.
"Пасха — один из самых светлых праздников, который связан с теплыми семейными традициями, ощущением чуда и надежды. К сожалению, многие наши подопечные большую часть жизни проводят в больничных стенах на обследованиях и процедурах. Кто-то остался без попечения родителей. Организуя такие мероприятия, мы хотим подарить ребятам и их близким как можно больше любви, радости и положительных впечатлений", — отметила исполнительный директор Благотворительного фонда РМК Александра Теплякова.
Благотворительный фонд РМК был основан в 2005 году по инициативе председателя совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина и его супруги Татьяны. Приоритетами организации являются адресная помощь онкобольным детям, детям с тяжелыми патологиями органов слуха и зрения, поддержка детских медучреждений Урала, помощь малозащищенным категориям граждан на территориях присутствия РМК. Кроме того, фонд сотрудничает с российскими благотворительными организациями, помогающим детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями.
В числе основных проектов фонда — благотворительная столовая во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» в столице Урала, совместные проекты с Музеем изобразительного искусства в Екатеринбурге «Искусство против рака» и «Искусство на кончиках пальцев», шефство над православным приютом для девочек при Ново-Тихвинском монастыре. Также оказывается поддержка значимым проектам и учреждениям в сфере культуры и искусства — «Дельфийским играм», Международному фестивалю кукольных театров «Петрушка Великий», Свердловской государственной детской филармонии, Музею истории камнерезного и ювелирного искусства и другим организациям.
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