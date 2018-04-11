Конкурс песен Александры Пахмутовой пройдёт в Нижегородской области

Фото с сайта okayno.plusКонкурс песен Александры Пахмутовой пройдёт в Нижегородской области

Нижегородская областная общественная организация ветеранов комсомола «Комсомольская площадь» объявляет о начале приема заявок для участия в областном Фестивале-конкурсе исполнителей песен Александры Пахмутовой «НАДЕЖДА».

Фестиваль проводится в формате очно-заочного прослушивания на трех этапах: муниципальном, зональном (межрайоннном) и областном.

К участию приглашаются самодеятельные и профессиональные солисты, вокальные коллективы (ансамбли и хоры), исполнительские (инструментальные) коллективы любой ведомственной принадлежности, возраст участников — от 15 лет и старше.

В работе жюри Фестиваля примут участие члены Союза композиторов России, профессора Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки, ведущие педагоги и исполнители по эстрадному и народному вокалу, а также приглашенные специалисты. Ожидается, что на финальном этапе работу жюри Фестиваля возглавит Александра Пахмутова.

По мнению организаторов, важнейшим результатом Фестиваля станет качественное изменение исполнительского (вокального и инструментального) творчества благодаря мастер-классам членов жюри по итогам каждого этапа.

Дополнительная информация о конкурсе размещена на официальном сайте НООО «Комсомольская площадь» http://влксм52.рф/