За детьми-сиротами в Выборге ухаживали с нарушениями санитарного законодательства

Выборгская городская прокуратура выявила ряд нарушений в работе «Выборгского ресурсного центра по содействию семейному устройству». Уход за детьми-сиротами осуществлялся с нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства

На момент проверки в центре числилось 40 воспитанников в возрасте от десяти лет. Проверкой выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, так, например, С-витаминизация третьих блюд проводится без учёта суточной потребности возрастных особенностей ребёнка. Не всеми работниками пищеблока пройдена профессиональная гигиеническая подготовка: не привиты против гепатита пять человек персонала.

В связи с выявленными нарушениями законодательства в отношении руководителя Центра прокурором вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, внесено представление с требованием незамедлительно устранить выявленные нарушения законодательства.