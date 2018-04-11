В центре культуры «Академический» отметят Всемирный день рок-н-ролла

Всемирный день рок-н-ролла, который традиционно отмечается 13 апреля и приурочен к выходу в свет сингла Билла Хейли «Rock Around The Clock», в центре культуры и досуга «Академический состоится концерт.

Ставший невероятным гибридом кантри и ритм-блюза, рок-н-ролл очень скоро распространился по всему свету, завоевав миллионы поклонников в разных странах мира. Центр культуры и досуга „Академический“ подготовил концерт, приуроченный к очередной годовщине рождения нового музыкального направления.

Все желающие могут посетить мероприятие 13 апреля в 18:00 по адресу улица Шверника, дом 13, корпус 2. Вход свободный.