Красивое яйцо не протухает

Две сотни школьников два часа, напрочь забыв про гаджеты, лепили, красили и клеили. Результатам поразились взрослые мастера: в руках детей бумага, глина, любой другой материал начинали дышать, трепетать, превращаться в цветы или насекомых. Компания юных творцов от 5 до 17 лет собралась из разных городов — Новосибирска, Славгорода и даже далекого Усть-Илимска, чтобы принять участие в межрегиональном детском творческом конкурсе. Батик, валяние, керамика, лепка из полимерных материалов, объемная аппликация, квиллинг. Конкурс, который проходит при поддержке министерства культуры региона, состоялся в третий раз и в этом году внесен в «Золотую книгу культуры Новосибирской области». Юрий Неупокоев, руководитель Центра народной ремесленной культуры, организатор и идейный вдохновитель конкурса, объясняет, зачем проводятся такие мероприятия: — Сегодня у тех, кто сидит за компьютером, возникла потребность в творчестве. Не все заключено в мониторе — нужен выплеск творческой энергии, поэтому сегодня бум художественных студий. Но делать что-то в мастерской и не выносить на суд зрителя означает отсутствие творческого роста, ведь все познается в сравнении. Для детей этот конкурс — неоценимый опыт, опыт соревнования, некий экзамен. Одно дело, когда можно обратиться за советом к преподавателю или к кому-то более опытному, кто поможет, а тут ребенок должен выложиться сам. Получилось волшебно — царила очень творческая, праздничная атмосфера.

«У меня есть много коллекций»

Тема конкурса, которую ребятам озвучили два месяца назад, — «Волшебные цветы народов мира» выбрана неслучайно: цветы присутствуют во всех национальных орнаментах, легендах, сказках. — Я расписала сумочку из холста, — показала свою работу десятилетняя Дарина Ковалёва, ученица детской школы искусств № 4 и средней школы № 140. — Если ее погладить утюгом, то можно стирать, ведь я использовала специальные текстильные краски. Узоры срисовала с разных павловопосадских платков. Я уже знаю, какая у меня будет профессия: увлекаюсь моделированием одежды, у меня есть много коллекций. Семнадцатилетняя Маргарита Колеснёва, ученица школы № 122, работает с голубой глиной, которую предпочитает этому природному материалу всех других оттенков. Творение девушки романтичное — цветок папоротника. Жене Дежиной, ученице лицея № 22 и воспитаннице студии «Веснушки», 11 лет. Девочка увлеченно мастерит бумажные колокольчики и божью коровку. В процессе рассказывает: — В студии мы много чего делали — я туда хожу с шестилетнего возраста. Одна из первых поделок — настоящее яйцо, на которое мы капали растопленным воском, клали в краску, потом снова капали — и опять в краску. Получилось очень красиво. Оно у меня до сих по на полочке — и не протухло.

Дети ничего не боятся

Перед членами жюри была непростая задача — выбрать лучших. Знаменитый новосибирский керамист Валерий Кузнецов , председатель жюри конкурса, только развел руками: он такого не ожидал. — У нас ежегодно в художественном музее проходят фестивали керамики. Так вот, здесь работы не хуже, — удивляется художник. — Быть членом жюри и оценивать керамические работы детей — одно удовольствие. Потому что они ничего не боятся, феерический фонтан идей, и мне как художнику это всегда очень приятно. Я увидел потрясающий уровень, очень много свежих идей. После конкурса — множество мастер-классов, где можно было научиться вышивать лентами, делать цветы из гофрированной бумаги, расписывать игрушки. Многие хотели попробовать себя в древнем ремесле — изготовлении посуды на гончарном круге.

— Спонсор прислал нам гончарный станок, и один из преподавателей учит работать на нем. Кому-то из ребят впервые придется сесть за гончарный круг и испытать, что это такое, — пояснил Юрий Неупокоев.