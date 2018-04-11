Екатерина Шаврина мечтает записать дуэт с Бейонсе

Исполнительница хита «Засолила огурцы» Екатерина Шаврина кумир наших бабушек и дедушек, видимо решила вернуться на первые строчки чартов. В одном из новых интервью Шаврина честно заявила, что является фанаткой Бейонсе, Мэрайи Кэри Шакиры и мечтает записать с ними совместные синглы. — сообщает

Народница уверена, ее русский стиль очень удачно будет сочетаться с американским’n’B. Надеемся, что менеджменту Шавриной удастся дописаться до поп-дивы и скоро мы услышим свежий фит, а после и клип, снятый где-нибудь на пляже в Калифорнии. А вдруг Бейонсе перепоёт песню «Засолила огурцы»?