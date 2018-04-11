Мозаики в опасности. Как сохранить советский колорит донской столицы

Из-за тетрадей и блокнотов выглядывает летательный аппарат, по книжным стеллажам передвигаются пилоты космического корабля…

Увы, но всю мозаичную картину, посвящённую славе советских космонавтов, в переходе на Кировском и Большой Садовой не увидишь. Любимая горожанами достопримечательность Ростова-на-Дону спрятана за торговыми ларьками, а их владельцы не особо церемонятся с легендарными картинами.

Чулки или искусство?

Сегодня недоступны зрителям мозаичные панно на темы природы донского края, панорамы города, крепости Димитрия Ростовского. К тому же некоторые части уникальных произведений соцреализма полностью утрачены.

«Я не понимаю, как мы докатились до этого? Как продажа чулочных изделий может быть дороже, чем объ­­екты культурного наследия?! — возмущается представитель общественного движения «Городской патруль Елена Хатламаджиян. — Та мозаика, которая закрыта в переходе на перекрестке улицы Московской и пр. Будённовского, рассказывает нам о том, как представляли советские ростовчане город будущего. Это шедевр! Но, к сожалению, мы не можем этого видеть».

По известности и популярности одно из первых мест среди достопримечательностей донской столицы занимают именно мозаичные картины в подземных переходах. На всемирных сайтах о путешествиях англоязычные пользователи называют их уникальным произведением искусства и советуют обязательно на них посмотреть.

«Мозаичные панно — самый сильный визуальный объект нашего города, ни одно архитектурное строение, представленное в путеводителях Ростова, не может сравниться по выразительности и неповторимости с мозаиками. Они одинаково легко воспринимаются людьми разных поколений», — рассказывает участник инициативной группы по спасению мозаик Игорь Нарижный.

Слишком молодые

Действительно, по словам специалистов, Ростов — первый город в мире, где мозаичными панно в таком объеме были украшены подземки. В 70-е годы планировалось, что все переходы станут частью метрополитена, поэтому власти не скупились на средства для украшения новых объектов.

Облицовкой занималась бригада Мостоотряда №10. Руководил всем этим процессом Юрий Лабинцев, который собрал вокруг себя талантливых, с горящими глазами людей, которые помогли воплотить в реальность все его задумки.

Сначала он рисовал на ватмане картину в полном масштабе, делил на клеточки по формату плитки. Потом рисунок отдельными фрагментами переносили на кальку, её резали, а затем копировали на плитку, которую уже обтачивали на станке и собирали в специальную раму.

Всё делалось вручную и на голом энтузиазме, важны были каждый миллиметр и каждая деталь — к примеру, только один глаз воина состоял из восьми элементов! От оштукатуренной стены до создания готового панно проходил год. Всего с 1979 по 1982 год были украшены мозаиками пять переходов.

Многие полотна отличаются эпичностью, имеют длину до десятка метров. Каждый переход имеет свою тематику: «Счастливое детство», «Человек и космос», «Донское казачество». Когда проходишь по переходу с мозаикой, словно окунаешься в советское прошлое.

Активисты считают, что для сохранения мозаичных панно необходимо признать их объектами культурного наследия (ОКН) регионального значения. На данный момент такой статус имеет лишь один из пяти переходов, а именно на Будённовском — Московской. По другим отказано, так как по закону объект должен быть старше 40 лет с момента создания.

Мнение власти

Ответ администрации Ростова-на-Дону:

«Сейчас комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области завершает работу по подготовке охранного обязательства на ОКН (пр. Буденновский — ул. Московская).

Для открытия обзора мозаик необходимо демонтировать более 60 торговых павильонов, что влечёт потерю более 180 рабочих мест. Договор аренды на данный подземный пешеходный переход истекает 30 августа 2018 года, и рассматривается вопрос смены арендатора».