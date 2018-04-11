От укусов клещей пострадали более 40 жителей Адыгеи

Роспотребнадзоре предупредили о начале активности клещей.

В медицинские организации республики уже обратилось более 40 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 14 детей.

Для профилактики инфекций, передаваемых клещами, в настоящее время в городе косят сорную растительность на городских общественных территориях, а также на прилегающих территориях учреждений и предприятий.

В управлении Роспотребнадзора по Адыгее рассказали, что одним из важнейших направлений профилактики от укусов клещей является индивидуальная защита людей, в том числе соблюдение правил поведения на природе — ношение закрытой одежды, а также применение современных средств для обработки верхней одежды и обуви. По словам специалистов, каждый человек, находясь на природе, должен периодически осматривать свою одежду и тело.