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От укусов клещей пострадали более 40 жителей Адыгеи
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От укусов клещей пострадали более 40 жителей Адыгеи 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
В Роспотребнадзоре предупредили о начале активности клещей.
В медицинские организации республики уже обратилось более 40 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 14 детей.
Для профилактики инфекций, передаваемых клещами, в настоящее время в городе косят сорную растительность на городских общественных территориях, а также на прилегающих территориях учреждений и предприятий.
В управлении Роспотребнадзора по Адыгее рассказали, что одним из важнейших направлений профилактики от укусов клещей является индивидуальная защита людей, в том числе соблюдение правил поведения на природе — ношение закрытой одежды, а также применение современных средств для обработки верхней одежды и обуви. По словам специалистов, каждый человек, находясь на природе, должен периодически осматривать свою одежду и тело.
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