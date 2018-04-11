«Коллекция ужасов Дзюндзи Ито»: на бумаге страшнее

Лучшая, но не идеальная экранизация творчества легендарного мангаки.

Лавкрафтовская атмосфера, боди-хоррор и чистое безумие — такими словами можно описать творчество японского мангаки Дзюндзи Ито. За 30 лет своей карьеры он нарисовал несколько десятков историй в жанре хоррор. Некоторые из них очень объёмные, в несколько томов. Другие умещаются на семи страничках. И все они рассказывают либо про одержимость, либо про жуткие изменения тела, либо про конфликт человека и некой могущественной и жестокой сущности.

Дзюндзи Ито уже давно носит статус культового автора, поэтому неудивительно, что его произведения снова и снова получают адаптации. На днях как раз завершилась трансляция одной из них — антологии небольших и страшных историй «Коллекция ужасов Дзюндзи Ито». Сравним сериал с оригиналом.

Манга и экранизация

Викторианский дом. За окном мрачная ночь. Маленькая девочка сидит на диване и не понимает, почему её родителям так страшно. Она не замечает, что редкая болезнь, которой кроме неё заразились тысячи детей, медленно превращает её в куклу.

Однажды руки и ноги у девочки деревенеют настолько, что она уже не в состоянии пошевелиться. Родители ребёнка в смятении. Все прочие семьи после этого почему-то предавали тела погибших детей огню. Но это слишком ужасно, поэтому они решают подождать и посмотреть, что случится дальше.

Девушка, ненавидящая слизняков, однажды обнаруживает, что её язык медленно превращается в огромного жирного слизня с усиками. Он вылезает из её рта и ползает по лицу, пачкая щёки своей липкой слизью. В панике девушка отрезает слизня, но тот вырастает снова. Слизни усыхают от соли — замечают родители и предлагают дочери забраться в ванную до краев наполненную солью. Разумеется, всё идёт не так, как задумано.

Жители одного небольшого города однажды просыпаются и обнаруживают, что отныне они живут в лабиринте. Огромные конструкции, напоминающие здания, заняли каждый свободный метр площади, превратив массив жилых домов в огромный дом с тысячью комнат. Улиц больше нет, дворов тоже — только бесконечные внутренние помещения. Старые пути перегорожены стенами.

Чтобы перемещаться по городу, жителям приходится прокладывать новые пути — через спальни, ванные и туалеты своих соседей. Отныне каждый дом в этом городе — проходной двор. А попытка уединиться вызывает народный гнев: «Не смей запираться в туалете, мы через него всё-таки на работу ходим!»

Личной жизни больше нет. Каждый человек — открытая книга. Чтобы сохранить хоть немного приватности, жители города начинают носить маски. И когда в городе появляется серийный убийца, никто не может сказать точно, кто же он такой.

Подобно «Чёрному зеркалу», другому сериалу-антологии, «Коллекция ужасов Дзюндзи Ито» держится на концепциях. Разумеется, гораздо ближе было бы сравнение с уже стареньким сериалом ужасов «Байки из склепа». Но там в основе всего были ироничные повороты судьбы, превращающие злодея в жертву.

В сериале Дзюндзи Ито подобное встречается лишь пару раз. Остальное время это жуткие концепции ради жутких концепций, когда важно не наполнение, а форма, не «месседж», а голос того, кто его доносит, красота этого голоса, если хотите.

Дзюндзи Ито можно сравнить со Стивеном Кингом , которого часто называют «блестящим мастером малой прозы». Истории Дзюндзи Ито тоже крупными не назовешь. Манга «Коллекция ужасов Дзюндзи Ито» насчитывает 16 томов, в каждом из которых по шесть-семь произведений.

Некоторые из них автономны, как, например, история про девочку, медленно превращающуюся в куклу. Другие же объединены общим миром и общими героями. Но это всегда небольшая история про обычного человека, столкнувшегося с чем-то ненормальным и потусторонним.

Девушка Томиэ постоянно становится жертвой мужчин: они влюбляются в героиню, а потом сходят с ума и расчленяют её. Но у Томиэ есть уникальная способность: она регенерирует из каждого кусочка своей плоти. Каждый отрубленный палец, каждый отсечённый лоскуток обзаводится со временем своими крошечными ручками, ножками и головой, а затем медленно превращается в очередную Томиэ.

Скоро Томиэ становится так много, что им приходится конкурировать друг с другом за внимание мужчин, которые снова и снова влюбляются в них и убивают.

Японский школьник Осикири предоставлен сам себе. Его родители часто ездят в зарубежные командировки, оставляя сына одного в гигантском семейном особняке. Однажды Осикири выглядывает в окно и замечает самого себя, закапывающего во дворе чей-то труп. Оказывается, его дом — место соприкосновения нескольких параллельных вселенных. И почти во всех из них Осикири — это сошедший с ума психопат-убийца, комплексующий из-за низкого роста. А измерение «доброго» Осикири они используют, чтобы прятать изувеченные тела.

Маленький мальчик Соити — адепт тёмных искусств. Все видят в нём придурковатого школьника, который любит плеваться гвоздями и хулиганить. А на самом деле он — самый настоящий колдун, который не прочь полить свое мороженное чужой кровью или проклясть какого-нибудь строптивого одноклассника с помощью куклы и гвоздей.

Каждому из этих трех героев Дзюндзи Ито уделяет несколько выпусков, а некоторые из персонажей встречаются в его произведениях не раз. Это одни из самых знаковых героев мангаки — неудивительно, что истории с ними появились и в экранизации. Три про Соити. Одна про Осикири. И одна про Томиэ (правда, про неё в конце апреля и в конце мая выйдет ещё два OVA).

Сериал насчитывает всего 12 серий, так что показать все сюжетные арки с этими персонажами авторам, разумеется, не удалось. Иначе пришлось бы отказаться от многих восхитительных «автономных» историй. Но вот какое дело: погнавшись за количеством, сценаристы пошли по пути сокращений.

За 12 эпизодов сериал успевает рассказать 24 истории — в каждой серии их по две. При этом многие эффектные сцены мультипликаторы просто вырезали, из-за чего у героев порой пропала предыстория, а иногда и мотивация.

Возьмём для примера историю «Девочка-улитка». В сериале нам не сообщают о том, что главная героиня боится слизняков. И как она пытается отрезать себе язык, нам тоже не показывают. Зритель меньше знает о главной героине и меньше сопереживает ей. Он не в состоянии прочувствовать весь ужас девушки, потому что никто ему не сказал, что она ненавидит слизней.

Кроме того, повествование стало нелогичным. Друг, с которым я смотрел этот эпизод, увидев, что родители пытаются убить слизняка с помощью соли, спросил: «А сводить дочь к врачу, чтобы слизняка там отрезали, нельзя?» В манге был ответ на этот вопрос — нельзя, потому что он вырастет вновь. В аниме же всё, похоже, списали на то, что история и так довольно безумная и логически мыслить тут не надо.

Другой пример — история «Дом марионеток». В ней рассказывается о богатой семье, члены которой так любили расслабляться, что даже наняли прислугу, которая бы шевелила их телами за них. В особняке между этажами было пространство — там сидела прислуга и дергала за верёвочки, привязанные к рукам и ногам хозяев.

В манге брат главного героя проникал в это пространство и видел, как там всё устроено. Благодаря этому мы также понимали, что с прислугой творится что-то странное. В сериале же главный герой лишь пытался проникнуть туда, но у него ничего не получалось.

В итоге, один и тот же кадр в конце с мёртвыми кукловодами, свисающими с потолка, воспринимался по-разному. В манге ты жалел этих людей, потому что видел их живыми. В сериале они воспринимались как декорация.

Непонятно, зачем авторы сериала вырезали эти сцены. Единственное объяснение — у них просто не хватало времени, чтобы показать историю целиком. Но не лучше ли тогда было сосредоточиться на одном сюжете, чтобы ничего не оставлять за бортом?

Другая проблема — в качестве картинки. Анимация должна была сделать многие сцены более эффектными, но получилось ровно наоборот: манга пугает сильнее, чем сериал. Разберём на примере истории «Холод».

По сюжету, друг главного героя умирает от странной болезни — на его теле появляются маленькие дырки, сквозь которые из организма медленно уходит всё тепло. Кульминацией истории становится эпизод, в котором герой отдергивает штору и видит своего друга, прислонившегося к оконному стеклу с другой стороны.

В сериале сначала мы видим руки

Только затем из темноты появляется изуродованное лицо

В манге изуродованное лицо занимает всю страницу — его можно внимательно рассмотреть. Кроме того, действует эффект неожиданности. В тот момент, когда главный герой отдёргивает штору, читатель переворачивает страницу. Получается, что и герой, и читатель видят одно и то же и пугаются в один и тот же момент.

Но в сериале такого эффекта нет, потому что там зрителю сначала показывают обезображенные руки на стекле. И лишь потом из темноты выглядывает жуткое лицо. Никакого эффекта неожиданности.

В манге лицо демонстрируют сразу без прелюдий

Кроме того, рисунок Дзюндзи Ито гораздо более подробный, чем у аниматоров. В манге отверстия на коже объёмны. Вы можете буквально заглянуть в каждое из них. В сериале же они больше похожи на тёмные пятна, покрывающие кожу. Это по-прежнему очень неприятное зрелище, особенно для тех, кто страдает трипофобией, но ужасает оно не так сильно, как в манге.

В творчестве Дзюндзи Ито первостепенна форма, а не содержание. Главное — нагнать жути и резко оборвать повествование, оставив читателя наедине со своими ощущениями. К сожалению, форма при переносе на экран немного помялась. И стали более очевидны недостатки некоторых произведений. Однако это всё равно увлекательный и весьма жуткий сериал, который просто немного проигрывает на фоне манги — чуть ли не дословно повторяя первоисточник, он всё же даёт меньше, чем оригинал. Но если мангу вам читать лень, то сериал её заменит легко.

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