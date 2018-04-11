«Милая» Андрея Коврякова зазвучит на «Калине красной»

Фото с ресурса i.ytimg.com Во Владимире подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса среди осужденных «Калина красная», который проходит в этом году уже в 15-й раз подряд.

В этот раз заявки на участие в региональном этапе поступили из 10 исправительных учреждений области. Некоторые колонии представили видеоклипы, над которыми трудились творческие коллективы осужденных.

Вокальная зарисовка в народном стиле «Русское страдание» в исполнении Юлии Королевой из головинской колонии №1 заняла третье место. Отмечу, что за всю историю «Калины красной» осужденные этой колонии дважды становились лауреатами конкурса и участвовали в гала-концертах.

Второе место с песней «Осенний свет» досталось певцу из вязниковской колонии №4 Владимиру Васильеву

Победителем по единогласному мнению жюри стал Андрей Ковряков из владимирской колонии №3 с песней «Милая». Напомню, что в 2003 году, отбывая наказание в мелеховской ИК-6, Андрей стал лауреатом самого первого конкурса. На сцене Государственного музыкального театра национального искусства в Олимпийской деревне он выступал вместе с Вилли Токаревым и группой «Лесоповал». Диплом и цветы Андрею вручала дочь Василия Шукшина Мария.

После победы в конкурсе у Коврякова была возможность завязать с преступным прошлым и профессионально заняться музыкой, однако шансом этим он не воспользовался. С тех пор Андрей Ковряков не раз оказывался в местах лишения свободы.

Гала-концерт лауреатов пройдет осенью этого года в Саратове. Вполне возможно, среди его участников будут и владимирские осужденные.