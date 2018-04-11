Более 4 тысяч оренбуржцев пришли на Пасхальный концерт

Четыре тысячи жителей Оренбурга пришли 10 апреля в СКК «Оренбуржье» на ставший уже традиционным Пасхальный концерт. Это уже пятое подобное мероприятие в столице Оренбургского края, и уже в четвертый раз он проходит в этом спортивном комплексе. Вот, что сказал по этому поводу глава Оренбурга Евгений Арапов : «В первый раз в 2013 году такой концерт впервые прошел в дворце культуры „Россия“, и уже тогда он не смог вместить всех желающих. Интерес к этому концерту огромный. Буквально через 10 минут ты чувствуешь огромную и светлую энергетику этого зала. Сюда приходят семьями, родители приводят детей, бабушки и дедушки внуков. С каждым годом количество зрителей увеличивается. Вместе мы большая и дружная семья и это особенно важно именно в такой, самый древний и самый главный христианский праздник».

Оренбуржцев со Светлым праздником Пасхи поздравил и митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин: «Пасха Христова — это возможность стать лучше, стать добрее, стать чище. Благодаря этому празднику мы приобщаемся славным традициям наших предков, становимся настоящими гражданами нашей общей родины — России, а хороший гражданин Отечества земного непременно наследует и Отечество Небесное. Я очень счастлив, что на этот Пасхальный концерт пришло столько много жителей нашего славного града. Всех вас с праздником, со Светлым Христовым воскресением» Христос воскресе!».

На сцене в этот день выступали самые разные творческие коллективы: и взрослые и детские. И все они получили и благодарность от Митрополита и Главы города, и оглушительные аплодисменты зрителей. Кстати, каждый пришедший на праздник получили по традиции еще и пасхальный кулич.

Вот, что рассказала нашему корреспонденту 13-летняя Юля: «Я уже второй раз прихожу на Пасхальный концерт, в прошлом году меня привела на концерт мама, а в этом году мы пришли с бабушкой. Мне очень здесь нравится. К тому же, в нашей семье очень трепетное отношение к православной вере, а ведь Пасха — главный наш праздник. Именно в этот день хочется солнца, тепла и улыбок!».

Сейчас с уверенностью можно сказать, что светлая, добрая традиция проведения Пасхальных концертов в Оренбурге уже прочно укрепилась.