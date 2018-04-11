Роковый визит: подданные «Малинового короля» сыграли во Владивостоке

Отсутствие официального статуса не помешает меломанам всей планеты, в том числе и Приморского края, хорошенько отметить 64-ю годовщину события. День рождения — не только веселье, но и повод вспомнить фрагменты из жизни вечно молодого виновника торжества. К примеру, восемь лет назад, в 2010 г., во Владивостоке побывали знаменитые музыканты, гитарист Трей Ганн и барабанщик Пэт Мастелаттео, участники легендарной группы King Crimson. Сегодня о визите придворных «Малинового короля» в наши края помнят лишь те счастливчики, кто побывал на их концерте в ночном клубе Zabriskie Point. Тоже ставшим легендой местной рок-культуры.

Фрипп нас не душил

Никто их них ранее не был в городе нашенском. Поклонники Роберта Фриппа и группы King Crimson во Владивостоке, читая хвалебные отзывы об их концертах, могли только мечтать увидеть и услышать этих легендарных музыкантов в своем городе. Не зря говорят, что мысли материализуются!

Если бы не отмена пресс-конференции в Zabriskie Point, и не любезный звонок переводчицы на мой мобильник, то автор этих строк и его приятель газетный дизайнер Игорь Чёрный никогда бы не пересеклись с Ганном и Мастелатто. Для нас Ганн и Мастелотто были почти небожителями. Нас разделяли государственные границы и часовые пояса, и чтобы пересечься с ними в одной точке да ещё поболтать — мечта в формате бреда. Всё оказалось гораздо проще. Мы обменялись рукопожатиями, назвали свои имена, присели, Игорь в стороне, я подле Пэта, который тут же подсунул мне свой кальян. Игорю «трубку мира» не предложили.

Трей и Пэт в King Crimson с 1994 г. Их дискография с этим коллективом начинается с альбома VROOOM. Трей рассказал, что влиться в группу Фриппа было не сложно. На освоение старого материала «Малинового Короля» у новобранцев ушло две недели.

— Как вам работалось с мистером Фриппом? Он же классик, мэтр! Не давил он на вас своим авторитетом? — спросили мы у музыкантов.

— О, да, он большой мастер. И никогда не говорил нам, играйте то, играйте это. Он не душил нас и не резал вены, — хохотал Мастелотто.

Кадр на память

Гитарист Грей Ганн прославился как исполнитель-виртуоз на warr-guitars с десятью струнами. На концерте в «Забриски Пойнт» он извлекал из своего инструмента умопомрачительные звуки, от рева Иерихонской трубы до шума прибоя и свиста ветра. «То как зверь она завоет, то заплачет как дитя», — эти строки Пушкина словно о warr-guitars Трея.

— Мою гитару сделал мастер из штата Калифорния. Он уже изготовил 500 или 800 таких инструментов. Поэтому моя гитара не уникальна. У моей гитары десять струн, а Димы — четырнадцать. Каждый сходит с ума по-своему, — смеялся Трей.

Дмитрий Исхаков , о котором идёт речь — экс-гитарист группы «Экстраверт» из Иркутска. Много лет назад он приезжал с коллективом Иркутского драматического театра драмы во Владивосток с рок-оперой «Иисус Христос-суперзвезда». Живёт в Москве и занимается шоу-бизнесом. Тур Ганна и Мастелатто на российские берега Тихого океана — его очередной проект.

— Скажите, вы знаете, что King Crimson в Советском Союзе был в списке запрещённых групп за «пропаганду религиозного мракобесия»?

Трей и Пэт утвердительно кивают. И что в «Стране Советов» были миллионы поклонников их коллектива, для них тоже не новость. Я гордо демонстрирую музыкантам раритет — книгу «Русифицированный King Crimson», изданную в Санкт-Петербурге в 2000 г. мизерным тиражом. Полагая, что гости удивятся, но…

— У меня тоже есть такая книга, — сказал Трей. — Правда, я её не читал. Она же на русском языке.

А потом была фотосъемка на память. Неожиданно для всех именитые музыканты подхватили Игоря Чёрного на руки. Трудно себе представить, что подобное мог бы себе позволить кто-нибудь из отечественных поп— или рок-звезд. Позже приятель признался, что это самый ценный снимок в его семейном фотоальбоме — после свадебного фото.

КСТАТИ

С 13 по 26 апреля в выставочном зале Приморского краевого центра народной культуры на ул. Пушкинской, 25 пройдет фотовыставка, посвященная Всемирному дню рок-н-ролла. 13 апреля 64 года назад Bill Haley записал сингл Rock Around The Clock, ставший настолько популярным, что новый музыкальный жанр захватил все страны и континенты. Вход свободный.