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Итоги первого дня SAPE 2018
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Итоги первого дня SAPE 2018 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 11 апреля — Новая Кубань. Основным трендом SAPE 2018 стала презентация инновационных продуктов российского производства, в том числе созданных в рамках программы локализации производства. Среди новинок, представленных посетителям респираторные комплексы и маски, дерматологические средства индивидуальной защиты, высокотехнологичные материалы, созданные с использованием арамидных и карбоновых элементов и многое другое. ;
Заместитель министра труда и соцзащиты Григорий Лекарев в рамках ВИП обхода экспозиции отметил высокий уровень отечественных разработок, которые широко востребованы не только в России, но и за рубежом. «Исследовательские лаборатории компаний-экспонентов „выдают“ действительно новейшие решения и постоянно сокращают путь от производителей до потребителей. Особенно важно, что все российские разработки сертифицированы в соответствии с международными стандартами», — отметил Григорий Лекарев. ;
Активный интерес посетителей выставки, в число которых входили и иностранные делегации, подтвердил: ставка на демонстрацию продукции и эксперимент оправдалась. Самые «горячие» точки выставочной экспозиции там, где гости могут не только выслушать экспертное мнение, но и лично опробовать средства индивидуальной защиты и технологии безопасности производства.
Показы высотных работ на полигонах компаний Венто, Карабелли, Honeywell; тестирование ДСИЗ Skincare; наблюдение за остановкой опасных кровотечений средством Гепоглос от ООО «СпецКомплект»; испытание наборов для отдыха и психологической разгрузки на стенде компании Альсария; примерка защитной одежды и обуви, антипропильных перчаток и защитных очков — лишь малая часть событий, происходивших в рамках выставочной экспозиции.
Отличительной чертой нынешней выставки стала работа студии SAPE, которая стала площадкой для встреч представителей компаний и СМИ, местом оживленных диалогов и переговоров.
Актуальные фотографии с выставки размещены на официальном сайте SAPE: https://sape-expo.ru/
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