6 лучших событий апреля в Казани

Сырой апрель — не время для грусти и прозябания в соцсетях. В Казани пройдут мероприятия, которые лучше не пропускать: выступление маэстро Гергиева, долгожданный финал Кубка Гагарина, Open Space Market и кое-что еще. Теперь обо всем по порядку.

Рахлинские сезоны

Фото: tatarstan-symphony.com Классика, которая поможет окончательно растаять после затянувшейся зимы. Произведения Моцарта, Чайковского, Равеля, Дворжака, Шопена и других гигантов музыки будут звучать несколько дней.

Когда: 11, 14, 17 и 20 апреля

Где и во сколько: ГБКЗ имени Сайдашева, 18:30 (только 14 апреля концерт пройдет в 17:30)

Стоимость: от 1 200 рублей

Фото: gorets-media.ru В эту пятницу в Казани пройдет событие с приставкой «топ» — Московский Пасхальный фестиваль. В ГБКЗ имени Сайдашева выступит симфонический оркестр Мариинского театра под управлением известного дирижера Валерия Гергиева. В один день будет два концерта — в 15:00 и 19:00. Билеты остались только на вечернее выступление.

Когда: 13 апреля

Где и во сколько: ГБКЗ имени Сайдашева, 15.00 и 19.00 Стоимость: от 1 300 рублей

Open Space Market

Фото: instagram.com В выходные состоится всеми любимый Open Space Market. В течение двух дней можно тратить деньги на полезные и не очень дизайнерские вещи, слушать музыку, лекции, общаться с творческими людьми и предаваться чревоугодию на фудкорте. Еще будут мастер-классы.

Когда: 14-15 апреля

Где и во сколько: Казанский ипподром ( Патриса Лумумбы , 47а/1), 12.00-20.00 Стоимость: 100 рублей (билет действует два дня). Учащимся — 50 рублей, детям до 7 лет и пенсионерам — бесплатно

Финал Кубка Гагарина

Фото: ak-bars.ru «Ак Барс» наконец-то добрался до финала Кубка Гагарина. В последний раз команда Зинэтулы Билялетдинова брала титул в 2010 году, плюс был проигранный финал СКА в 2015 году. Сейчас «барсам» будет противостоять другой армейский клуб — яркий московский ЦСКА. Билеты на первую игру раскупили за сутки, на вторую — пока еще остались.

Когда: 14 и 16 апреля

Где и во сколько: «Татнефть Арена», 17.00 и 19.00 Стоимость: от 1 000 рублей

Рэпер Мот Фото: verstov.info

У Мота из лейбла Black Star несвойственный рэперам бэкграунд — школа с золотой медалью и диплом МГУ . И даже творчество: здесь больше слов о любви, чем о проблемах с полицией.

Когда: 20 апреля

Где и во сколько: Korston Pre-party hall, 21.30 Стоимость: от 1 200 рублей

Группа «Мгзавреби»

Фото: facebook.com Maximilian's не часто привозит интересных исполнителей, но в этот раз им удалось заманить грузинскую группу «Мгзавреби». Коллектив очень популярен на постсоветском пространстве. В России их тоже любят. Доказательство — недавнее выступление на главном ночном ТВ-шоу страны «Вечерний Ургант».

Когда: 24 апреля

Где и во сколько: Maximilian's (Спартаковская, 6), 20.00 Стоимость: от 1 800 рублей

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