Ещё
6 лучших событий апреля в Казани
Далее:
Читайте также:
Ещё

6 лучших событий апреля в Казани 

Казанский Портал 1 час назад
Фото: Казанский Портал
Сырой апрель — не время для грусти и прозябания в соцсетях. В Казани пройдут мероприятия, которые лучше не пропускать: выступление маэстро Гергиева, долгожданный финал Кубка Гагарина, Open Space Market и кое-что еще. Теперь обо всем по порядку.
Рахлинские сезоны
Фото: tatarstan-symphony.com  Классика, которая поможет окончательно растаять после затянувшейся зимы. Произведения Моцарта, Чайковского, Равеля, Дворжака, Шопена и других гигантов музыки будут звучать несколько дней.
Когда: 11, 14, 17 и 20 апреля
Где и во сколько: ГБКЗ имени Сайдашева, 18:30 (только 14 апреля концерт пройдет в 17:30)
Стоимость: от 1 200 рублей
Оркестр Мариинки и Валерий Гергиев
Фото: gorets-media.ru  В эту пятницу в Казани пройдет событие с приставкой «топ» — Московский Пасхальный фестиваль. В ГБКЗ имени Сайдашева выступит симфонический оркестр Мариинского театра под управлением известного дирижера Валерия Гергиева. В один день будет два концерта — в 15:00 и 19:00. Билеты остались только на вечернее выступление.
Когда: 13 апреля
Где и во сколько: ГБКЗ имени Сайдашева, 15.00 и 19.00  Стоимость: от 1 300 рублей
Open Space Market
Фото: instagram.com  В выходные состоится всеми любимый Open Space Market. В течение двух дней можно тратить деньги на полезные и не очень дизайнерские вещи, слушать музыку, лекции, общаться с творческими людьми и предаваться чревоугодию на фудкорте. Еще будут мастер-классы.
Когда: 14-15 апреля
Где и во сколько: Казанский ипподром (Патриса Лумумбы, 47а/1), 12.00-20.00  Стоимость: 100 рублей (билет действует два дня). Учащимся — 50 рублей, детям до 7 лет и пенсионерам — бесплатно
Финал Кубка Гагарина
Фото: ak-bars.ru  «Ак Барс» наконец-то добрался до финала Кубка Гагарина. В последний раз команда Зинэтулы Билялетдинова брала титул в 2010 году, плюс был проигранный финал СКА в 2015 году. Сейчас «барсам» будет противостоять другой армейский клуб — яркий московский ЦСКА. Билеты на первую игру раскупили за сутки, на вторую — пока еще остались.
Когда: 14 и 16 апреля
Где и во сколько: «Татнефть Арена», 17.00 и 19.00  Стоимость: от 1 000 рублей
Рэпер Мот  Фото: verstov.info
У Мота из лейбла Black Star несвойственный рэперам бэкграунд — школа с золотой медалью и диплом МГУ. И даже творчество: здесь больше слов о любви, чем о проблемах с полицией.
Когда: 20 апреля
Где и во сколько: Korston Pre-party hall, 21.30  Стоимость: от 1 200 рублей
Группа «Мгзавреби»
Фото: facebook.com  Maximilian's не часто привозит интересных исполнителей, но в этот раз им удалось заманить грузинскую группу «Мгзавреби». Коллектив очень популярен на постсоветском пространстве. В России их тоже любят. Доказательство — недавнее выступление на главном ночном ТВ-шоу страны «Вечерний Ургант».
Когда: 24 апреля
Где и во сколько: Maximilian's (Спартаковская, 6), 20.00  Стоимость: от 1 800 рублей
Читайте также:
Часть улицы Абсалямова превратится в зону отдыха
Казанский Портал: последние новости
В Казани появится еще одно огромное граффити Грязь с комбината «Здоровье» стекает на улицы Афиша на выходные: что делать в Казани с 6 по 8 апреля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщина оторвала себе нос в прямом эфире18
9 сериалов, которые нельзя пропустить1
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову11
«Викинги» и еще 6 крутых исторических сериалов1
Что стоит посмотреть в апреле 20181
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение