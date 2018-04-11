В Ярославле проходит международный симпозиум художников-эмальеров

В Ярославле на базе творческого центра «Эмалис» проходит XXXI Международный симпозиум художников-эмальеров. В нем участвуют как профессионалы росписи по горячей эмали, так и начинающие мастера из России и Франции.

— Ярославия славится ремесленными традициями. Здесь родина и майолики, и многоцветного изразца, и ростовской финифти. Также мировую известность имеет колокололитейное производство, — отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова . — На многих таких предприятиях сейчас организованы туристические программы. Познакомиться с ними можно в рамках нового турмаршрута «Ярославский крафт».

Программа симпозиума ориентирована преимущественно на практические семинары. Это позволяет участникам приобрести необходимые навыки, повысить свой профессиональный уровень и создавать новые работы.

— На симпозиуме начинающие художники сначала проходят обучение, — рассказал директор по развитию международного творческого центра «Эмалис» Дмитрий Богословский. — Остальные выполняют работы более сложного уровня. Площадка симпозиума открыта для экспериментов и обмена опытом.

Региональным экспертным советом работы центра «Эмалис» признаны изделиями народных художественных промыслов. Это дает мастерской возможность получать государственные меры поддержки в рамках развития промысла. Так, специально для предпринимателей, работающих в сфере народных художественных промыслов, предусмотрены льготные условия получения микрозаймов. Для таких организаций действуют компенсации участия в региональных и федеральных выставках и мероприятиях. В 2017 году «Эмалис» получил стенд на межрегиональном фестивале «Ярославский базар» и на XXIII выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка».

Центр работает не только как Дом художника, но и как интерактивный музей. Его посетители могут ознакомиться с историей и техникой ремесла, посетить мастер-классы и сделать сувениры собственными руками. В 2017 году в центре «Эмалис» побывали более семи тысяч человек, в том числе гости из стран дальнего и ближнего зарубежья.