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В Ярославле проходит международный симпозиум художников-эмальеров
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В Ярославле проходит международный симпозиум художников-эмальеров 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В Ярославле на базе творческого центра «Эмалис» проходит XXXI Международный симпозиум художников-эмальеров. В нем участвуют как профессионалы росписи по горячей эмали, так и начинающие мастера из России и Франции.
— Ярославия славится ремесленными традициями. Здесь родина и майолики, и многоцветного изразца, и ростовской финифти. Также мировую известность имеет колокололитейное производство, — отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. — На многих таких предприятиях сейчас организованы туристические программы. Познакомиться с ними можно в рамках нового турмаршрута «Ярославский крафт».
Программа симпозиума ориентирована преимущественно на практические семинары. Это позволяет участникам приобрести необходимые навыки, повысить свой профессиональный уровень и создавать новые работы.
— На симпозиуме начинающие художники сначала проходят обучение, — рассказал директор по развитию международного творческого центра «Эмалис» Дмитрий Богословский. — Остальные выполняют работы более сложного уровня. Площадка симпозиума открыта для экспериментов и обмена опытом.
Региональным экспертным советом работы центра «Эмалис» признаны изделиями народных художественных промыслов. Это дает мастерской возможность получать государственные меры поддержки в рамках развития промысла. Так, специально для предпринимателей, работающих в сфере народных художественных промыслов, предусмотрены льготные условия получения микрозаймов. Для таких организаций действуют компенсации участия в региональных и федеральных выставках и мероприятиях. В 2017 году «Эмалис» получил стенд на межрегиональном фестивале «Ярославский базар» и на XXIII выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка».
Центр работает не только как Дом художника, но и как интерактивный музей. Его посетители могут ознакомиться с историей и техникой ремесла, посетить мастер-классы и сделать сувениры собственными руками. В 2017 году в центре «Эмалис» побывали более семи тысяч человек, в том числе гости из стран дальнего и ближнего зарубежья.
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