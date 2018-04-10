В Москве проведут ретро-ралли «108 минут»

В рамках празднования Дня космонавтики в столице проведут ретро-ралли «108 минут» и выставку ретро-машин. Мероприятие пройдет в Музее космонавтики 14 апреля, сообщает Агентство «Москва»

В ралли примут участие автомобили, серийно выпускавшиеся до 1979 года и соответствующие их оригинальной конструкции. Протяженность маршрута составит около 70 километров, а время в пути займет около 3,5 часа. Все автомобили перед участием в соревновании необходимую техническую диагностику.

Участники ралли будут выполнять ряд заданий — команды посетят места, посвященные истории отечественной космонавтики. Участникам предстоит выполнить задания на эрудицию, логику и сообразительность. Команды должны будут правильно решить полученные задания и пройти локации за отведенное время. По завершении мероприятия в Музее космонавтики пройдет награждение победителей.