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На «Мосфильме» прошла генеральная репетиция оратории «Страсти по Матфею»
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На «Мосфильме» прошла генеральная репетиция оратории «Страсти по Матфею» 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
В преддверии светлого праздника Пасхи в Большом широкоформатном зале киноконцерна состоялась генеральная репетиция монументальной оратории митрополита Илариона (Алфеева) «Страсти по Матфею», в которой приняли участие более 300 музыкантов из хоров Москвы.
Участники репетиции провели в Большом зале киноконцерна «Мосфильм» более 8 часов, оттачивая каждую музыкальную фразу.
А уже на следующий день грандиозное театрализованное действо было представлено аудитории на сцене Крокус Сити Холла в рамках благотворительного вечера, часть средств от которого перечислили в фонд «Линия жизни», занимающийся спасением тяжелобольных детей.
Напомним, что оратория «Страсти по Матфею» увидела свет в 2007 году и была исполнена более 80 раз в разных городах России и за ее пределами. Она повествует о заключительных днях жизни Иисуса Христа, драматизм которых передан при помощи музыки, пения и чтения Евангелия от Матфея. Текст доносит до слушателей сам автор произведения — митрополит Иларион (Алфеев).
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