На «Мосфильме» прошла генеральная репетиция оратории «Страсти по Матфею»

В преддверии светлого праздника Пасхи в Большом широкоформатном зале киноконцерна состоялась генеральная репетиция монументальной оратории митрополита Илариона (Алфеева) «Страсти по Матфею», в которой приняли участие более 300 музыкантов из хоров Москвы.

Участники репетиции провели в Большом зале киноконцерна «Мосфильм» более 8 часов, оттачивая каждую музыкальную фразу.

А уже на следующий день грандиозное театрализованное действо было представлено аудитории на сцене Крокус Сити Холла в рамках благотворительного вечера, часть средств от которого перечислили в фонд «Линия жизни», занимающийся спасением тяжелобольных детей.