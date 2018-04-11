На «Мосфильме» прошла генеральная репетиция оратории «Страсти по Матфею» 

В преддверии светлого праздника Пасхи в Большом широкоформатном зале киноконцерна состоялась генеральная репетиция монументальной оратории митрополита Илариона (Алфеева) «Страсти по Матфею», в которой приняли участие более 300 музыкантов из хоров Москвы.
Участники репетиции провели в Большом зале киноконцерна «Мосфильм» более 8 часов, оттачивая каждую музыкальную фразу.
А уже на следующий день грандиозное театрализованное действо было представлено аудитории на сцене Крокус Сити Холла в рамках благотворительного вечера, часть средств от которого перечислили в фонд «Линия жизни», занимающийся спасением тяжелобольных детей.
Напомним, что оратория «Страсти по Матфею» увидела свет в 2007 году и была исполнена более 80 раз в разных городах России и за ее пределами. Она повествует о заключительных днях жизни Иисуса Христа, драматизм которых передан при помощи музыки, пения и чтения Евангелия от Матфея. Текст доносит до слушателей сам автор произведения — митрополит Иларион (Алфеев).