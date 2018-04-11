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Редкий выход: Дэниел Крэйг с супругой Рэйчел Вайс на благотворительном приеме
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Редкий выход: Дэниел Крэйг с супругой Рэйчел Вайс на благотворительном приеме 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
О разладе отношений Дэниела Крэйга и Рэйчел Вайс говорят с завидной регулярностью — звезды крайне редко выходят вместе в свет, чем дают немало поводов сомневаться в своих чувствах. Но порой пара все же доказывает, что между ними все еще царит любовь и гармония. На днях Вайс и Крэйг, держась за руки, появились на ежегодном гала-ужине Night Of Opportunity.50-летний исполнитель роли Джеймса Бонда и его 48-летняя супруга являются не только почетными гостями приема, который организовывает благотворительная организация The Opportunity Network (она помогает студентам из бедных семей получить образование), но и председателями вручаемой в рамках мероприятия премии. В этом году Дэниел и Рэйчел вручали почетную награду актрисе Габриэль Юнион за бесценный вклад в работу фонда.
попкорнnews
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