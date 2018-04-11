СОЛВО примет участие в выставке TransRussia/TransLogistica 2018

Компания «СОЛВО» приглашает посетить свой стенд Е325, на котором расскажет о своих новых разработках, продемонстрирует работу новинок оборудования своих партнеров, компаний Honeywell, Panasonic и «Шерлэнд», расскажет о новых модулях и расширенных возможностях интеграции систем Solvo с другими системами и оборудованием.

В частности, Вы сможете:

— Узнать о новой версии системы Solvo.TOS для портов (обработка генеральных и контейнерных грузов в единой системе, обновления модулей Billing, Cargoplan и других);

— Посмотреть в действии технологию оптического распознавания номеров контейнеров с помощью нового защищенного планшета Panasonic Toughbook;

— Узнать о работе модуля «Интеллектуальный склад», разработанного совместно «СОЛВО» и «Ланит»;

— Попробовать измерить вес и габариты груза в автоматическом режиме с помощью Solvo.WMS и нового оборудования Инфоскан 3D;

— Получить сувениры от «СОЛВО»;

— Задать интересующие вопросы нашим специалистам.

TransRussia/TransLogistica — самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. Более 20 лет TransRussia/TransLogistica остаётся крупнейшей отраслевой площадкой для широкого круга представителей транспортно-логистического рынка, ставящих задачи по оптимизации процесса грузоперевозок, а также инструментом для поиска выгодных бизнес-партнеров и поставщиков услуг. В выставке 2017 приняли участие 345 компаний из 27 стран мира.

Будем рады видеть Вас на нашем стенде и надеемся Вас приятно удивить!

Чтобы получить промо-код для бесплатного посещения выставки «TransRussia/TransLogistica 2018» зарегистрируйтесь здесь: http://www.solvo.ru/registration/TransRussia2018/