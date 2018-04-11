При поддержке КАМАЗа в Набережных Челнах состоялся концерт Дениса Мацуева

Большим концертом завершил свой визит в Набережные Челны народный артист России Денис Мацуев . Выступление всемирно известного пианиста традиционно состоялось при поддержке КАМАЗа и лично генерального директора компании Сергея Когогина

В отличие от прошлых приездов, в этот раз Денис Мацуев привез в Набережные Челны профессоров Российской академии музыки имени Гнесиных, Московской государственной консерватории имени Чайковского и Московского художественного института имени Сурикова. На протяжении двух дней педагоги по фортепиано, баяну, саксофону, живописи и рисунку давали мастер-классы для одаренных детей из Набережных Челнов и близлежащих районов.

По итогам занятий педагоги определили четырех воспитанников школ искусств, которым были вручены стипендии Фонда «Новые имена», занимающегося поддержкой молодых талантов. Вручая победителям дипломы, Денис Мацуев отметил, что для Фонда это уникальный случай, когда определены сразу четыре стипендиата из одного города.

«Я очень рад, что в Челнах у нас получился такой боевой и громкий дебют. Огромная благодарность Сергею Анатольевичу Когогину, который понимает, что без поддержки молодым талантам невозможно развиваться дальше. Благодаря КАМАЗу эти дети получили возможность побывать в нашей Летней школе в Суздале, приобщиться к высокому искусству и стать полноправными членами большой семьи Фонда «Новые имена», — сказал Денис Мацуев.

Поздравил победителей и Сергей Когогин: «Я очень рад, что мы предоставили такую возможность нашим детям. Считаю, что для нашего города это важное событие. Я поздравляю детей. И, конечно же, от всех нас благодарность педагогам, которые разглядели и поддержали эти таланты».

Завершая свое выступление, Денис Мацуев пообещал, что еще обязательно вернется в Набережные Челны, чтобы вновь порадовать ценителей музыки и открыть миру новые имена, сообщили в пресс-службе КАМАЗа.