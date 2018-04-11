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Алиханов помог купить ковры для борцовского зала в Черняховске
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Алиханов помог купить ковры для борцовского зала в Черняховске 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Губернатор области Антон Алиханов посетил ряд социальных объектов в Черняховске. При поддержке региональных властей в муниципалитете успешно реализуется проект «Самбо в школу». В городе начинает свою работу Центр женского здоровья. На ремонт помещений и приобретение необходимого оборудования потрачено более 600 тысяч рублей.
Центр женского здоровья в Черняховске находится на первом этаже поликлиники. Врачи рассказывают об эффективных методах диагностики опасных заболеваний.
Ирина Мустакаева, заведующая отделением лучевой диагностики:
— Вот это кисточка у женщины. Если вдруг она поменялась в размере, это уже настораживает.
В составе Центра работают кабинеты врача онколога-маммолога, акушера-гинеколога. Для точных исследований приобретён современный кольпоскоп.
Вера Лагуткина, врач акушер-гинеколог:
— Он больше даёт нам фокус увеличения, лучше изображение, лучше объектив, который даёт картину, с которой мы работаем. Можно увидеть дисплазию шейки матки это предраковые состояния.
Записаться на приём можно и по телефону, и через интернет. Летом планируется организовать работу Центра в две смены.
Антон Алиханов, губернатор Калининградской области:
— Отлично. Вам успехов. Этот Центр ждали не только в городе, но и на востоке области, поэтому, надеюсь, что вы будете загружены работой достаточно серьёзно.
На улице Ленинградской главу региона ждут юные борцы и их родители. В Черняховске стартует проект «Самбо в школу». К регулярным занятиям спортом привлекаются ученики начальных классов.
Наталья Комарова, житель Черняховска:
— Как бы защита и здоровье ребёнка, думаю, самбо это хороший вид спорта.
Популярный вид единоборств поддерживают энтузиасты, в их числе губернатор Антон Алиханов. В борцовском зале появились новые ковры.
Антон Алиханов, губернатор Калининградской области:
— Я не скрою, что лично поучаствовал своей зарплатой в этих коврах. Для многих муниципалитетов, особенно, если это не Калининград, такие места — возможность заняться спортом — это то, что уводит детей с улицы, воспитывает характер, даёт досуг и здоровье. Поэтому мы не собираемся останавливаться.
В самое ближайшее время проект «Самбо в школу» будет реализован в Нестерове и Полесске. На очереди сельские школы.
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