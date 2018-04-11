Алиханов помог купить ковры для борцовского зала в Черняховске

Губернатор области Антон Алиханов посетил ряд социальных объектов в Черняховске. При поддержке региональных властей в муниципалитете успешно реализуется проект «Самбо в школу». В городе начинает свою работу Центр женского здоровья. На ремонт помещений и приобретение необходимого оборудования потрачено более 600 тысяч рублей.

Центр женского здоровья в Черняховске находится на первом этаже поликлиники. Врачи рассказывают об эффективных методах диагностики опасных заболеваний.

Ирина Мустакаева, заведующая отделением лучевой диагностики:

— Вот это кисточка у женщины. Если вдруг она поменялась в размере, это уже настораживает.

В составе Центра работают кабинеты врача онколога-маммолога, акушера-гинеколога. Для точных исследований приобретён современный кольпоскоп.

Вера Лагуткина, врач акушер-гинеколог:

— Он больше даёт нам фокус увеличения, лучше изображение, лучше объектив, который даёт картину, с которой мы работаем. Можно увидеть дисплазию шейки матки это предраковые состояния.

Записаться на приём можно и по телефону, и через интернет. Летом планируется организовать работу Центра в две смены.

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области:

— Отлично. Вам успехов. Этот Центр ждали не только в городе, но и на востоке области, поэтому, надеюсь, что вы будете загружены работой достаточно серьёзно.

На улице Ленинградской главу региона ждут юные борцы и их родители. В Черняховске стартует проект «Самбо в школу». К регулярным занятиям спортом привлекаются ученики начальных классов.

— Как бы защита и здоровье ребёнка, думаю, самбо это хороший вид спорта.

Популярный вид единоборств поддерживают энтузиасты, в их числе губернатор Антон Алиханов. В борцовском зале появились новые ковры.

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области:

— Я не скрою, что лично поучаствовал своей зарплатой в этих коврах. Для многих муниципалитетов, особенно, если это не Калининград, такие места — возможность заняться спортом — это то, что уводит детей с улицы, воспитывает характер, даёт досуг и здоровье. Поэтому мы не собираемся останавливаться.

В самое ближайшее время проект «Самбо в школу» будет реализован в Нестерове и Полесске. На очереди сельские школы.