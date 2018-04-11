День освобождения узников фашистских концлагерей отметили в районе Раменки 

11 апреля мир отмечает День освобождения узников фашистских концлагерей. Именно 11 апреля 1945 года заключенные Бухенвальда, узнав о приближении Союзных войск, подняли восстание и вырвались на свободу. После этого были освобождены пленники других лагерей.
В память о горьких страницах прошлого, в залог того, что трагедия, которую пережило целое поколение, никогда не повторится, сегодня пригласили в управу района бывших малолетних узников фашистских застенков, жителей района Раменки выразить слова признания и уважения.
Теперь всем бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей — за 70 лет. В беседе они поделились своими воспоминаниями о прошедших годах, рассказали о теперешней своей жизни. Минутой молчания почтили память миллионов уничтоженных невинных людей.
Соколова Наталья Степановна, 1942 г.р. : «В октябре 1942 немцы погнали нас из деревни Украины в Белоруссию, потом в Польшу. Я маленькая грудная в пеленках, у мамы пропало молока. Колючая проволока, холод, немцы с автоматами».
Чепрасов Александр Тимофеевич, 1936 г.р. : «Воронежская область, 10 детей в семье. В 1942 году пришли немцы. Повезли всех эшелоном на Запад. На Украине расформировали в колхозе. Совсем маленькие начали болеть. Немцы выделили для детей комнату. Дети работали. В 1944 году освободили. В первый класс пошёл в 10 лет».
Кириллова Лидия Максимовна: «В 1944 году из Украины увезли в Германию. Было 3 года. 2 недели в концлагере, потом родителей забрали работать на немецкие семьи. Жили в подвале дома хозяина. 10 мая освободили американцы».
Хобичева Мария Кузьминична, 1937 г.р. : «В 4 года немцы вывезли из Брянской области. Нас бомбили. Я кричала: „Мама, на меня чёрная „головина“ летит“! Ели семена, из них делали лепешки, траву».
Филиппова Ксения Николаевна, 1933 г.р. : «Мороз, староста на лошади выгнал всех из деревни, пряталась за мамину юбку. Помню концлагерь, решётку. Дети голодные. Брат мой хотел траву поесть — собака немецкая ему палец откусила. В 1945 году освободили. В 11 лет выглядела на 7 лет».
Глава управы района Александр Осипов, в свою очередь, отметил их мужество и героизм, пример несгибаемой воли к жизни, а также пожелал здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни, наполненных радостью и заботой близких!
"Жизненный подвиг земляков, прошедших чудовищные испытания лагерями, служит нам нравственным уроком. Пережив тяжелейшие испытания, они сохранили человеческое достоинство, веру в добро и справедливость", — поделился впечатлениями о встрече Владимир Герасимов.
Бывшим узникам в виде знака внимания были выданы продуктовые наборы и билеты на киносеансы в «Дом Кино», которые подарил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Благотворительное мероприятие прошло при поддержке главы управы района Раменки Александра Осипова, депутата муниципального округа Проспект Вернадского Владимира Герасимова, члена Регионального политсовета Яны Капитоновой и партийных активистов.