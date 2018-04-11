День освобождения узников фашистских концлагерей отметили в районе Раменки

11 апреля мир отмечает День освобождения узников фашистских концлагерей. Именно 11 апреля 1945 года заключенные Бухенвальда, узнав о приближении Союзных войск, подняли восстание и вырвались на свободу. После этого были освобождены пленники других лагерей.

В память о горьких страницах прошлого, в залог того, что трагедия, которую пережило целое поколение, никогда не повторится, сегодня пригласили в управу района бывших малолетних узников фашистских застенков, жителей района Раменки выразить слова признания и уважения.

Теперь всем бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей — за 70 лет. В беседе они поделились своими воспоминаниями о прошедших годах, рассказали о теперешней своей жизни. Минутой молчания почтили память миллионов уничтоженных невинных людей.

Соколова Наталья Степановна , 1942 г.р. : «В октябре 1942 немцы погнали нас из деревни Украины в Белоруссию, потом в Польшу. Я маленькая грудная в пеленках, у мамы пропало молока. Колючая проволока, холод, немцы с автоматами».

Чепрасов Александр Тимофеевич, 1936 г.р. : «Воронежская область, 10 детей в семье. В 1942 году пришли немцы. Повезли всех эшелоном на Запад. На Украине расформировали в колхозе. Совсем маленькие начали болеть. Немцы выделили для детей комнату. Дети работали. В 1944 году освободили. В первый класс пошёл в 10 лет».

Кириллова Лидия Максимовна: «В 1944 году из Украины увезли в Германию. Было 3 года. 2 недели в концлагере, потом родителей забрали работать на немецкие семьи. Жили в подвале дома хозяина. 10 мая освободили американцы».

Хобичева Мария Кузьминична, 1937 г.р. : «В 4 года немцы вывезли из Брянской области. Нас бомбили. Я кричала: „Мама, на меня чёрная „головина“ летит“! Ели семена, из них делали лепешки, траву».

Филиппова Ксения Николаевна, 1933 г.р. : «Мороз, староста на лошади выгнал всех из деревни, пряталась за мамину юбку. Помню концлагерь, решётку. Дети голодные. Брат мой хотел траву поесть — собака немецкая ему палец откусила. В 1945 году освободили. В 11 лет выглядела на 7 лет».

Глава управы района Александр Осипов , в свою очередь, отметил их мужество и героизм, пример несгибаемой воли к жизни, а также пожелал здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни, наполненных радостью и заботой близких!

"Жизненный подвиг земляков, прошедших чудовищные испытания лагерями, служит нам нравственным уроком. Пережив тяжелейшие испытания, они сохранили человеческое достоинство, веру в добро и справедливость", — поделился впечатлениями о встрече Владимир Герасимов

Евгений Герасимов. Бывшим узникам в виде знака внимания были выданы продуктовые наборы и билеты на киносеансы в «Дом Кино», которые подарил депутат Мосгордумы

Благотворительное мероприятие прошло при поддержке главы управы района Раменки Александра Осипова, депутата муниципального округа Проспект Вернадского Владимира Герасимова, члена Регионального политсовета Яны Капитоновой и партийных активистов.