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В музее Победы состоялся заключительный концерт окружного фестиваля творчества ветеранов и молодежи
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В музее Победы состоялся заключительный концерт окружного фестиваля творчества ветеранов и молодежи 

На Западе Москвы 3 часа назад
Фото: На Западе Москвы
10 апреля в Большом киноконцертном зале музея Победы на Поклонной горе состоялся заключительный концерт окружного фестиваля художественного творчества ветеранов и молодежи, проходящий под девизом «Это день мы приближали, как могли».
Фестиваль был посвящен 75-летию Сталинградской и Курской битв. Организаторами заключительного концерта являются: Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Западного административного округа (ЗАО) города Москвы (председатель генерал-лейтенант в отставке Виталий Скрябин), префектура ЗАО и местное отделение партии « Единая Россия» ЗАО.
Двадцать шесть высокохудожественных номеров было показано со сцены талантливыми исполнителями. Их мастерство оценивало компетентное городское жюри под председательством народного артиста СССР Евгения Доги.
Открылся концерт стихотворением «Победа под Сталинградом», которое прочитал ученик Ломоносовской школы Рамазан Ниязов, а завершился двумя песнями — «Поклонимся великим тем годам» и «День Победы». Во время исполнения этих произведений Алексеем Зубаревым и Даниилом Марахиным зал встал в едином порыве. На глазах у многих были слёзы.
По окончании концерта к микрофону выходили представители общественных организаций, депутаты. Были зачитаны приветственные адреса депутата Государственной Думы ФС РФ Вячеслава Лысакова и Дмитрия Саблина; Московской городской Думы — Павла Поселёнова, Евгения Герасимова, Татьяны Батышевой.
Огромную поддержку участникам и организаторам фестиваля оказала компания «Городские галереи» в лице исполнительного директора Ольги Фридман. Конечно же, были цветы и сувениры, которые гости вручали общественной организации пенсионеров, выражая глубокую благодарность Виталию Скрябину.
Заключительный концерт окружного фестиваля художественного творчества ветеранов и молодёжи ЗАО, по словам зрителей и компетентного жюри, произвел отличное и даже неизгладимое впечатление.
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