Созвездие севера. Межрегиональный фестиваль зажигает звёзды «Северное сияние» собрало лучшие таланты со всей Нижегородской области

Фото Людмилы ЩЕЛКУНОВОЙ, газета «Земля ветлужская»Созвездие севера. Межрегиональный фестиваль зажигает звёзды «Северное сияние» собрало лучшие таланты со всей Нижегородской области

Этот год для солиста Приморской сцены Мариинского театра Алексея Смирнова начался с партии Дьяка в опере Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством». За плечами — Ленский и множество других образов… А если заглянуть ещё глубже, в прошлое паренька из Ветлуги, то там — фестиваль «Северное сияние», который с 2017 года поменял название, но не изменил своему предназначению: искать и выводить на сцену истинные таланты из глубинки.

Советский «Хит-парад»

Первый день фестиваля. Шесть часов утра, а в Доме культуры Ветлуги уже очередь в костюмерную из мам и бабушек — пришли за шапочками от костюмов для своих юных артистов. Два костюмера дошивали всё это ночью. Сегодня кажется почти нереальным: праздник, начинавшийся 20 лет назад как обычный смотр-конкурс, превратился в одно из главных культурных событий северных районов нашего региона. И не только. Гостями фестиваля в очередной раз стали юные артисты из Кировской области.

— Солнечное настроение — кроме дипломов, пожалуй, это главное, что мы увезли из Ветлуги, — улыбается директор ДШИ кировского города Советск Елена Лапенкова . — Наша студия эстрадного вокала «Хит-парад» уже была на «Созвездии» в прошлом году в Шахунье. До сих пор помнится потрясающая атмосфера конкурса. В этом году мы снова в неё окунулись, только уже в Ветлуге. Я могу долго говорить о том, что каждый солист и ансамбль были украшением фестиваля. Но вы понимаете, что такое организовать такое масштабное двухдневное действо в небольшом городке? Боюсь, многие просто не представляют «масштабов бедствия», — улыбается Елена Геннадьевна.

Личное звучание

Заведующая отделом культуры и спорта администрации Ветлужского района Ольга Смирнова представляет. Но для неё «Северное созвездие» — не только событие «по служебной необходимости». Здесь яркими нотами звучит и личная партитура.

— Фестиваль «Северное сияние» ворвался в мою жизнь в середине нулевых, — вспоминает она. — Работая в районной газете, писала с него репортажи. В 2007-м на «Сияние» впервые попала моя старшая дочь. И несколько лет мы с другими родителями исправно ездили за нашими детьми, чётко исполняя свои обязанности: плели косички, завязывали бантики, выносили на сцену реквизит… Лишь с 2010 года всё это стало частью моей работы.

Часть работы «Созвездие» и для Натальи Аристовой , директора Ветлужского культурно-досугового центра. Не просто принимающая сторона — принимающая площадка.

— Разместить почти 700 человек в здании, не очень для этого приспособленном! — Наталья Валентиновна хочет, чтобы я представила, каково это. Я понимаю. Умом. И всё равно не представляю.

«Солнце моё, взгляни на меня…»

…«Моя ладонь превратилась в кулак…» Как юной Кате Решетовой из Тужинского детского дома Кировской области далась «Кукушка» Виктора Цоя — вот это мне понять действительно сложно. Как эта девочка смогла прочувствовать и передать всю её взрослую философию? Можно придать этой песне современное звучание, ставить под неё номера в фигурном катании, но просто спеть её нельзя. Только прожить…

— А ещё я пою на французском, — признаётся Катя после выступления, улыбкой взлетая на самую звонкую точку октавы.

И никто не сомневается: мы обязательно её ещё услышим. Как услышим других звёздочек, сложившихся в «Северное созвездие — 2018». А их немало — из Уренского, Ветлужского, Тонкинского, Шарангского, Тоншаевского районов, городского округа город Шахунья, Кировской области. Настоящее созвездие севера, сияние которого столько лет поддерживают парламентарии Законодательного собрания Александр Табачников Олег Шавин и присоединившийся к ним депутат Кировской области Анатолий Маликов . Поддерживают его главы районов, приезжающие на фестиваль поболеть за своих. К группе поддержки в этом году присоединился и глава региона Глеб Никитин , приславший участникам приветственную телеграмму, в которой — надежда на дальнейшее развитие детского и юношеского творчества севера Нижегородской области.

Невозможно не сказать добрых слов и в адрес профессионального жюри, и всех педагогов, готовящих ребят к этому конкурсу. Ведь сияют юные звёздочки на площадках «Созвездия» и более солидных подмостках, а зажигают их именно они, в своих районах. Звёздочки, для которых музыка, танец становятся потом рекой жизни. Но истоки её здесь, на творческом севере Нижегородской области.