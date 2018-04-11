Илья Легостаев: Интрига по-королевски

Смотреть такое, конечно, нелегко, требуется привычка. Иногда очень трудно отделаться от ощущения, будто все эти программы — результаты бездушной работы искусственного разума. Сидят в монтажных терминаторы — и без устали день за днем выдают эти ужастики. Видеоряд здесь ну прямо один на все проекты. Войны, стихийные бедствия, катастрофы, зловещие символы… Почти все комментаторы как на подбор — весьма неприятные люди или очень хотят такими казаться. Ведущие пытаются сыпать искрами из глаз, жутковатый голос за кадром вещает об отравленной воде, убийственном климате, лекарствах, которые ни от чего не лечат, и так далее.

В этой ситуации особенно забавляет то, что авторы и продюсеры большей части подобных проектов часто оказываются весьма милыми людьми, с хорошим чувством юмора и разносторонними интересами. И если разговор вдруг заходит обо всех этих эфирных ужасах, к которым они имеют непосредственное отношение, то их реакция, как правило, шуточная: «Ну вы же понимаете, люди обожают смотреть всякую бесовню…», или: «Все это, конечно, несерьезно, но есть запросы аудитории канала…»

Кстати, о запросах аудитории… Можно предположить, что желание немедленно эти запросы удовлетворить и является одной из причин, по которой каналы и делают свои эфиры страшными, смешными и нелепыми. Если в советские времена теленачальство смотрело на желания публики сверху вниз, а во время перестройки пыталось заглянуть аудитории в глаза и выстроить живой неформальный диалог, то сейчас зрителя воспринимают как повелителя и пытаются ублажить его любыми способами.

Впрочем, бывают и исключения. Не так давно на канале о путешествиях показывали фильм BBC о Букингемском дворце. Иногда прямо дух захватывало. Жуткий бабник Эдвард VII, беспринципный Эдуард VIII с его морганатическим браком, чудом спасенный союз нынешней королевы Елизаветы и принца Филиппа — в общем, сплошные разоблачения, заговоры, скандалы, интриги, расследования. Все это — на фоне интерьеров belle epoque, Рембрандта, Рубенса, севрского фарфора, частного сада и обваливающегося потолка. Эксперты с породистыми лицами и произношением лучших частных школ, британский юмор и захватывающие исторические реконструкции. За такие фильмы можно хвататься как за спасательный круг — в надежде, что он поможет выплыть в эфирном потоке и даже оправдать наличие телевизора у вас в гостиной как пока еще не лишнего предмета. Назло всем запросам аудитории.