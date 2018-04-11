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В Удмуртии сотрудник кинологической службы полиции спас замерзающего в лесу ребенка
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В Удмуртии сотрудник кинологической службы полиции спас замерзающего в лесу ребенка 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 3 часа назад
Фото: Комсомольская Правда
Накануне вечером в дежурную часть Отдела МВД России по Завьяловскому району обратилась жительница с. Сизево с сообщением о пропаже несовершеннолетнего ребенка. Женщина сообщила, что ее 11-летний сын выехал на автобусе из средней школы с. Каменное, однако домой не вернулся и его местонахождение неизвестно.
Незамедлительно по тревоге был поднят личный состав, руководством отдела полиции было принято решение о привлечении сотрудников МЧС и поискового отряда «Регион 18» для более расширенного поиска. К проведению операции по розыску были привлечены имеющаяся в распоряжении МЧС спецтехника и «квадрокоптер». На просьбу полицейских откликнулись более 30 волонтеров и местных жителей, которые совместно с правоохранителями обследовали заброшенные дома ближайших населенных пунктов, лесопосадки. Сотрудники ПДН беседовали с одноклассниками и знакомыми школьника с целью выяснения возможного местонахождения ребенка. Поиски осложняли темное время суток и ухудшение погодных условий.
Спустя два часа полицейскому кинологу с собакой удалось обнаружить пропавшего, который от холода уже засыпал в лесопосадке недалеко от с. Сизево. Укутав мальчика в бушлат, младший лейтенант полиции Егор Волков доставил его домой и передал родителям.
В настоящее время с ребенком и его родителями работают психологи.
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