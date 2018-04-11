Уроки музыки с Еленой Лаптандер. Депутат и певица проедет по Ямалу в поисках юных талантов

«Уроки музыки с Еленой Лаптандер » пройдут в ямальских городах и поселках. Депутат Законодательного Собрания ЯНАО и известная ямальская певица будет проводить их в рамках партийного проекта единороссов «Культура малой Родины», региональным координатором которого назначена.

Мастер-классы состоятся в музыкальных школах, небольших сельских клубах, школах-интернатах и даже самых отдаленных факториях. Певица намерена прослушать детей и подростков, чтобы выбрать самых талантливых и поддержать их на творческом пути.

«Я хорошо знаю, как важно вовремя услышать слова одобрения и поддержки, поверить в свой талант и, возможно, понять, что пение — это твой жизненный путь. Ямал богат талантами, здесь есть уникальные голоса, но часто дети и их родители даже не подозревают, каким сокровищем обладают. Важно таким детям помочь, что я и собираюсь делать», — рассказала она.

Отметим, Елена Лаптандер уже дала путевку в жизнь Надежде Сэротэтто из села Панаевск, Екатерине Зыковой из Тарко-Сале, Василию Худи из Красноселькупа и Гадиру Байрамову из Тазовского. Сейчас их заслуженно называют яркими молодыми голосами Ямала.