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Чайковский и коммунизм у Рубинштейна: первые годы композитора в Москве
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Чайковский и коммунизм у Рубинштейна: первые годы композитора в Москве 

РИА Новости 2 часа назад
«Вспоминайте меня иногда…». Отчаянная просьба, от которой не переставало щемить сердце у обоих. Строки последнего письма Чайковскому от женщины, перевернувшей его жизнь — Надежды фон Мекк. Более десяти лет длился роман в письмах о музыке и любви.
До знакомства с фон Мекк финансовое состояние Чайковского оставляло желать лучшего. В Москву он приехал в шубе с чужого плеча и без четкого представления, где остановится. Жил в гостиницах в Замоскворечье. Денег, чтобы снимать отдельную квартиру, у композитора не было, рассказывает научный сотрудник музея «П. И. Чайковский и Москва» Александра Хомякова.
"Чайковский вынужден был поселиться в квартире у Николая Григорьевича Рубинштейна. Очевидцы поговаривали, что все у них там было общее. Коммунизм процветал. И у нас в музее представлен концертный костюм Рубинштейна, который, по легенде, надевал и наш Чайковский", — рассказала Александра Хомякова.
Все изменилось именно с появлением в жизни Чайковского загадочной меценатки Надежды фон Мекк.
О том, как жил Петр Ильич Чайковский в Москве, с кем дружил и где любил проводить время — в полной версии интервью.
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