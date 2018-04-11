В Курске мать с грудным ребёнком оказалась в подтопленном доме

Жильцы вынуждены ходить по комнатам в галошах и резиновых сапогах

Вчера, 10 апреля, вода добралась до улицы Бочарова. Олеся Малышева живёт в доме с супругом и двумя детьми. Младшему ребёнку всего 5 месяцев. По словам женщины, такого потопа у них никогда не было.

— Заявку мы подали в 8 утра, но машина пришла к нам только в 10 вечера. Они откачали воду, а за ночь она снова пришла. У нас был ремонт, теперь придётся всё делать заново. Детей мы временно отправили к знакомым. Но как дальше здесь жить с 5-месячным ребёнком, я не знаю, — рассказывает женщина.

10 апреля на улице Литовской работали экстренные службы и сотрудники администрации. Как пояснил «КИ» первый заместитель начальника управления ГО и ЧС при администрации города Борис Сумароков, на улице Прогонной проложен водоотводной канал, через который вода уходит с Малиновой через Нижнюю Прогонную в Тускарь. Однако из-за обильных талых вод приходится откачивать их при помощи насосов. Ещё одна проблема — в связи со значительным подъёмом уровня воды в Тускари был размыт так называемый глиняный замок. Это плотина, которую насыпают перед паводком. В связи с этим вода из реки также пошла в водоотводной канал. Для восстановления замка 10 апреля на место привезли 6 КамАЗов с глиной.

Напомним, проблема с подтоплением здесь не первый год. Раньше грунтовые воды с Бочарова, Малиновой и соседних улиц свободно стекали в Тускарь по ливнёвой канализации, но сейчас в ряде мест она забита мусором.

— У нас на проблемных участках работают ассенизаторские машины, откачивают воду по заявкам жителей. Мы сами понимаем, что есть нарушения и с постройками. Многие спрашивают, кто там мусор будет вычищать. А кто его туда бросал? Но все меры, которые должны быть приняты, они муниципалитетом приняты, — прокомментировал ситуацию первый заместитель главы администрации города Сергей Малахов

В прошлом году курские «фронтовики» назвали ещё одну причину подтоплений. Речь о неработающей перекачивающей станции, которая обошлась бюджету в 6,5 млн рублей. Сейчас у неё по-прежнему нет собственника.

По прогнозам метеорологов, через 2 — 3 дня вода уйдёт. По состоянию на 11 апреля работы по откачке воды на данном участке продолжаются.

По словам супругов Малышевых, они планируют добиваться компенсации ущерба через суд.