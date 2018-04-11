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Коллектив «Кабриоль» из Выхина-Жулебина успешно выступил на конкурсе «Фантазии Терпсихоры»
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Коллектив «Кабриоль» из Выхина-Жулебина успешно выступил на конкурсе «Фантазии Терпсихоры» 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В Москве прошел конкурс балетмейстерских постановок «Фантазии Терпсихоры». Хореографический коллектив «Кабриоль» из ДШИ имени Балакирева под руководством преподавателя Елены Гринькиной представил свои любимые танцы «Тарантелла» и «Китайский танец».
«Мы волновались потому, что представляли не себя, а постановщиков, и от работы коллектива зависел результат. Успокоились ребята и их родители только вечером, когда авторитетное жюри подвело итоги. Коллектив был награжден дипломами», — говорится на сайте учреждения.
Добавим, что ДШИ имени Балакирева находится на Ферганской улице, дом 23. (вт)
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