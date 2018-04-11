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Сладкие красавицы-китаянки, которых можно съесть
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Сладкие красавицы-китаянки, которых можно съесть 

Bigpicture.ru 2 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
Неудивительно, что китайского кондитера Чжоу Йи (Zhou Yi) прозвали Сахарным Королем: из теста, помадки и марципана он создает изысканные сладкие фигурки, похожие на невероятно реалистичные фарфоровые статуэтки.
Сложно поверить, что эти детализированные фигурки на самом деле съедобные.
Но это результат долгой, очень кропотливой работы.
Сахарный Король по достоинству признан одним из лучших кондитеров в мире, а среди его достижений — медали и призовые места на международных конкурсах.
В работах мастера отдана дань традиционной китайской культуре и искусству.
К примеру, эта фигурка изображает императрицу У Цзэтянь — единственную известную женщину-императора Поднебесной. Фигурка детализирована настолько, что можно буквально сосчитать ее ресницы.
Посвятив много времени изучению традиционных китайских методов работы с пищевыми продуктами, Чжоу Йи много экспериментировал и создал собственную технику превращения крема и сахара в замысловатые фигурки и аксессуары.
Чжоу работает с разными материалами, что позволяет ему создавать практически все, что он хочет.
Морские нимфы.
Воительница.
В 2011 году Чжоу Йи узнал о кондитерской технике под названием помадный торт. Досконально изучив ее и обзаведясь инструментами — их в арсенале мастера около 230 штук, Чжоу Йи приступил к работе и быстро стал широко известен в своей стране.
По фотографиям трудно определить, но некоторые мельчайшие детали в украшениях размером всего несколько миллиметров. Все сделано вручную и съедобно.
Чжоу Йи управляет кондитерской мастерской в Сучжоу, недалеко от Шанхая, и регулярно публикует фотографии своих самых затейливых тортов в фейсбуке.
Чжоу Йи изучал моделирование и скульптуру, без чего было бы невозможно достичь таких высот в творчестве.
Свою особую технику он разработал шесть лет назад и с тех пор не останавливается в поисках и профессиональном развитии.
Мастер и его команда в 2017 году были удостоены трех золотых и двух бронзовых медалей на крупном международном конкурсе в Великобритании.
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