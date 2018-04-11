Лучших медсестер выбрали в ЮВАО

Лучшие медицинские сестры Юго-Восточного округа работают в клинической больнице имени В. П. Демихова в Текстильщиках.

Во всех пяти номинациях окружного конкурса на звание лучшей медицинской сестры, который прошел в филиале № 3 Медицинского колледжа № 6, победителями стали именно медсестры этой больницы: Надежда Козлова, Татьяна Карцева, Елена Лямина , Ольга Круглова и Лилия Кузьмичева.

Это уже 21-й конкурс профессионального мастерства среди медсестер ЮВАО. Он был организован Советом медсестер ЮВАО и территориальной организацией Профсоюза работников здравоохранения ЮВАО. Участницами конкурса стали 52 медсестры, которые работают в медучреждениях округа. Для того чтобы победить, необходимо было в течение часа правильно ответить на 100 вопросов на медицинские темы (например, как правильно делать инъекции, ухаживать за новорожденным или оказывать неотложную помощь, каковы сроки и порядок проведения прививок и так далее).