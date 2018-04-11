Архив клуба Tamtam: как одевались панки, скинхеды и главные рок-н-рольщики Петербурга?

Посмотрев фильм о легендарном (и в данном случае это факт) клубе Tamtam, открывшем группы «Король и Шут», «Сказы леса», «Последние танки в Париже» и «Югендштиль», мы попросили его режиссера Ивана Бортникова сделать для нас гид по стилю звезд рок-тусовки. 45 уникальных кадров и дикие образы петербургских хардкорщиков — такого вы еще никогда не видели!

Когда в конце горбачевского периода в разваливавшейся стране открылись границы, потекли из стран заморских на горбах кавказских и плечах китайских тюки с «фирмовой» (и не очень) одеждой. Когда обклеенные скотчем коробки с пиратским записями и видеокассетами выставлялись на рыночных площадях больших городов. Когда присутствие иностранного слова на футболке расценивалось как залог качества, а полиэтиленовые пакеты с надписью «Marlboro» использовали вместо сумки. Именно тогда виолончелист советской супергруппы «Аквариум» после очередного возвращения из заграничного турне открыл в Петербурге место, изменившее творческую жизнь города и страны — легендарный, ставший культом клуб «Tamtam», который дал нам десяток хороших рок-групп и сформировал стиль петербургского андеграунда 90-х.

Этот клуб был прибежищем разных субкультур, существовавших на тот момент в городе. Там бывали все: от брутальных фанатов сайкобилли в бомберах и с причудливыми прическами до дредастых ценителей регги, отрезающих верх у шапки, чтобы выпустить на волю свою пышную растительность. Поэтому, чтобы понять, чем жили и как одевались первые рок-тусовщики новой России, нужно рассказать о каждой субкультуре подробнее.

Новая волна

Хотя основной пик активности фанатов нью-вейва пришелся на конец 80-х, в начале 90-х в городе существовала большая тусовка, которая поклонялась «The Cure» и «Talking Heads». Эти худосочные парни в темных очках и девушки в мужских безразмерных рубашках с ровными вырезами по бокам появлялись в клубе на выступлениях групп «Югендштиль» или «Петля Нестерова». Иногда публика забегала на концерты русских британцев «Wine», играющих музыку сходную по звучанию с «Blur» и «Oasis». Очень модную и в целом прогрессивную для того времени группу, живущую в своем «внутреннем Лондоне».

Панки

Если советские (ленинградские) панки могли носить что угодно — от свитеров до косух, то панки российские (петербургские) пытались копировать стиль с западных звезд жанра. Тогда в почете были «Exploited».

Кислотный ирокез, самодельный прикид из пришитых логотипов групп, заклепок, модернизированных джинсовых курток и косух, берцы, иногда «Мартинсы», на шее побольше железного (например, толстущая цепь от унитаза с болтающейся бритвой на шее), клетчатые драные штаны или джинсы — так выглядел аутентичный российский панк. Впрочем, облик «тамтамовского» панка постепенно трансформировался — лишился своего ирокеза. Отчасти это было продиктовано нашествием скинхедов в начале 90-х годов: они ревностно относились к «петушиным гребням» на голове.

Скинхеды

Вышедший в 1992 году фильм Джеффри Райта «Romper Stomper» (в русском переводе «Скины») произвел эффект разорвавшейся бомбы. Завезенный пиратами фильм стал хитом среди петербургской молодежи. В главной роли блистал тогда еще мало кому известный актер Рассел Кроу . Его герой — бритоголовый татуированный скинхед Хэндо — стал образцом крутости для многих неокрепших умов, озлобленных нищетой и гайдаровскими реформами. Молодые и дерзкие сбривали свои волосы мамиными машинками, набивали свастику, одевали короткие куртки, камуфляж, покупали подтяжки и тяжелую обувь. Некоторые из них бывали агрессивны и могли запросто начать драку. Впрочем, иногда кулаками размахивали и настоящие ковбои.

Рокабиллы

Ребята в ковбойских шляпах, кожаных штанах и сапогах появились еще в СССР. Слушали они в основном Элвиса Пресли и музыку американского Юга. Смотрели фильмы про ковбоев — «Хороший, Плохой, Злой», «Дикая Банда» или облюбленные советским прокатом «Золото Маккены» и «Чингачгук-Большой Змей».

На момент создания «ТамТама» тусовка рокабиллов сильно разрослась. Появились рокабильные группы, рокабильные татуировщики и даже рокабильные парикмахеры. Кроме того, вышедший в 1991 году фильм «Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо» о высокоскоростных приключениях Микки Рурка и Дона Джонса вдохновил ленинградских «парней с дикого запада», купить мотоциклы и сблизиться с тусовкой байкеров.

Сайкобилли

Взявшие за основу мотивы рокабилли и добавив скоростного панк-рока американцы «The Cramps» и британцы «The Meteors», создали каноническое звучание сайкобилли — бешенной сумасшедшей музыки, вдохновленной дешевыми фильмами ужасов и телевизионной научной-фантастикой. Фанатов сайкобилли называли «психами». И эти самые «психи» часто появлялись в клубе «ТамТам».

Именно Петербург начала 90-х стал сайкобилли-столицей России. Первый альбом отечественного сайко был записан петербургской «The Meantraitors» в далеком 1991 году, а уже примерно к 1994 году в городе появилось около десятка команд, играющих быстрые ритмы нового для нашей страны жанра. «Психи» были, пожалуй, одной из самых стильных субкультур «ТамТама». Очень точно описывает их облик писатель и музыкант Кирилл Ермичев в книге «Русская психатака»:

«Итак, облик сверху вниз: flet top (от 2 до 50 сантиметров), клубная куртка, бомбер, реже — косуха, зауженный к низу «Левис» цвета индиго, Dr. Маrtens, манная каша, кеды «Converse». Аксессуары — брелоки в виде черепов, бильярдных шаров и игральных костей, кошельки на цепочке, широкие. ремни с большими пряжками. Символика — крест пати (известный нам больше, как «железный крест»), летучие мыши, туз пик, число «13», бильярдный шар номер 8. Орнамент — шкура леопарда».

Носить длинные волосы в то время было позорно

Помимо обязательных аксессуаров одежды и «стоящих» причесок, настоящий «псих» должен был иметь татуировку. Змеи, герои комиксов, игральные карты, монстры, черепа, пиратская символика и даже индийская свастика. В те смутные годы роспись на теле имели в основном представители уголовного мира, поэтому, завидев «психов», откинувшиеся с зоны граждане нередко делали попытки применить силу, проще говоря ударить кулаком по лицу.

Хардкорщики

Публика хардкор-тусовок в «ТамТаме» хоть и имела «официальную» униформу, отличалась яркими чертами. Носить длинные волосы было позорно. Длинноволосые люди ассоциировались в лучшем случае с хиппи (которых хардкорщики не любили) или с ценителями русского рока (что было еще хуже). Клетчатые рубашки, вещи не по размеру, пирсинг и тату. Девушки, приходящие на подобные концерты, предпочитали одеваться винтажно по гранжу: затертые не по размеру джинсы, черные очки, длинные волосы в хвосте и минимум косметики.

Раста

Несмотря на преимущество агрессивных жанров на сцене клуба, по будням в «ТамТаме» играла другая музыка. Часто бывали регги-пати, на которых, помимо обозначенного жанра, можно было услышать этническую, латиноамериканскую и даже африканскую музыку. В такие дни могли выступить «Rainbow Army Band» или приезжие гости, например, Гера Моралес. На тусовке можно было встретить не только подростков в вязаных шапках раскраски ямайского флага, но и настоящих представителей африканского населения — студентов по обмену.

Одним их таких был Серафим Макангила из Конго — яркий пропагандист солнечной и теплой музыки африканского континента и будущий участник Markscheider Kunst, на концерты которых приходила менее контркультурная и более интернациональная публика. На концертах группы принято было танцевать, а не бросаться в слэм, поэтому люди были часто при параде. Девушки — в платьях с цветочным принтом. Парни — в гавайских рубашках и брюках.

Стиль «ТамТама»

Помещение клуба было оформлено культовым петербургским художником и татуировщиком Алексеем Михеевым , разработавшим свой уникальный стиль орнамента. Причудливые ломаные линии, похожие одновременно на письменность инопланетян и технические внутренности допотопного ЭВМ, покрывали стены клуба, создавая ощущения постоянного движения. Учитывая психоделическую атмосферу, родившуюся из увлечения эзотерическими книжками Блаватской и Карлоса Кастанеда и наркотиками, «ТамТам» можно было назвать «практически» религиозным местом. Даже администрация клуба, как священнослужители, ходила в серых военных кителях и черных однотонных футболках с фирменным логотипом.

Человек, попавший туда в первый раз, мог удивиться, как необычно живет и работает сообщество сектантов во главе со светлым тихим Севой Гаккелем. С тем самым Гаккелем, игравшим в группах «Аквариум» и «Поп-механика», не имеющим никого отношения к хардкору и панку, но ставшим для большого количества музыкантов данных жанров другом и наставником.