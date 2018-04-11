Лучшие пиццмейкеры собрались в Новосибирске

300 профессионалов в своей отрасли — кулинары, товаропроизводители, повара и рестораторы из Новосибирской области и других регионов страны — принимают участие в фестивале «Весенний кулинарный кубок-2018», организованном при поддержке регионального минпромторга в Новосибирской области. В этом году он проходит с 11 по 13 апреля в рамках специализированной выставки FoodService Siberia, совместно с ITE Сибирь.

Соревнования кулинарного фестиваля проходят по 18 номинациям, среди которых –«Национальная кухня», «Презентация предприятия», «Лучший бургер Сибири» и др.

Впервые в рамках «Весеннего кулинарного кубка» организован открытый чемпионат Сибири по пицце. Программа фестиваля включает в себя командные и индивидуальные соревнования по кулинарии и сервису среди профессионалов сферы индустрии питания, а также среди юниоров — учащихся профильных образовательных учреждений.

В чемпионате пиццмейкеров приняли участие около 30 человек со всех уголков Сибири. Каждому участнику всего за полчаса нужно было сделать две пиццы из минимального набора продуктов. Прежде всего, оценивалось само тесто и степень его прожарки, а не вся пицца целиком. Колбаса, грибы и прочие добавки были под запретом. Только тесто, сыр, томаты и в лучшем случае зелень. Все участники справились с заданием. Одна из двух готовых пицц доставалась жюри, а вторая — зрителям.

В рамках деловой программы форума проходит пленарное заседание «Проблемы индустрии питания и способы решений во взаимодействии. Важные изменения законодательства для индустрии питания». Профильные специалисты налаживают партнерские контакты, обмениваются опытом, узнают об актуальных направлениях своей деятельности.

«Фестиваль является одной из мер поддержки малого и среднего бизнеса, поддержки профессионалов данной отрасли. Новосибирские команды занимают призовые места на российских и мировых чемпионатах по кулинарному искусству, наши мастера регулярно добиваются успехов, демонстрируют высокий уровень подготовки — это результат общей работы органов власти, профессионального сообщества и учебных заведений региона. Все это способствует повышению качества продукции и уровня услуг в Новосибирской области», — отметил на открытии фестиваля врио министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Николай Симонов

Руководитель министерства обратил внимание, что Новосибирская область в последние годы демонстрирует существенный рост в объемах общественного питания и ресторанного бизнеса. Среди мер поддержки отрасли — финансовая, организационная, консультационная и технологическая.

Справка. Организатором фестиваля выступает министерство промышленности , торговли и развития предпринимательства Новосибирской области совместно с ITE Сибирь, Сибирской гильдией шеф-поваров и шеф-кондитеров, Федерацией рестораторов и отельеров Новосибирской области. Цель фестиваля — развитие традиций национальной кулинарии в современном обществе, продвижение и популяризация богатейшей национальной кухни.

В Новосибирской области в малом и среднем предпринимательстве, по итогам 2017 года, занято более 303 тысяч человек, что составляет около 34,1% среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций области. Создана и активно работает инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса, включающая Новосибирский областной фонд микрофинансирования, Гарантийный фонд Новосибирской области, Центр поддержки экспорта, Инжиниринговый центр, бизнес-инкубаторы и др.

Большое внимание в регионе уделяется развитию многоформатной торговли, в том числе организации ярмарок. Для участия в ярмарках максимально привлекаются сельхозпредприятия, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, а также крестьянско-фермерские хозяйства, садоводы и огородники. В 2017 году на территории области проведено более 1 800 ярмарочных мероприятий. На социальных ярмарках действует принцип стабильной низкой цены –это достигается безвозмездным предоставлением торговых мест и освобождением от уплаты коммунальных услуг на содержание торгового места.