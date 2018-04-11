Встреча Родительского клуба прошла в Выхине-Жулебине

В отделении социальной реабилитации детей-инвалидов филиала «Выхино» прошла очередная встреча Родительского клуба в рамках реализации проекта «Особая семья».

«Родители поделились своим опытом, обсуждали имеющиеся проблемы взаимодействия со своим ребенком. В результате этой беседы, пути решения проблем стали более отчетливы и реалистичны. Теплое и заинтересованное общение помогло активизировать внутренние ресурсы участников родительской группы», — уточняется в сообщении учреждения.

По окончанию занятия родители почувствовали себя уверенней, увидели рядом с собой похожие ситуации, посмотрели на свою актуальную ситуацию с новой стороны, нашли новые пути их решения, а также получили практические навыки самопомощи. (вт)