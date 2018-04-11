«1 день — 1 экспонат»: рояль Ленина

Как семья Ульяновых перевозила громоздкий музыкальный инструмент из Симбирска в Казань и какие тайны хранил рояль «Wirth» до недавнего времени? «Казанский репортер» продолжает совместный проект с Национальным музеем РТ. В Доме-музее В. И. Ленина, усадьбе Орлова, где Ульяновы жили в конце XIX столетия сохранилось немало вещей, связанных с семьей революционера. Большинство из них хорошо изучены еще в советское время. Однако есть и те, что хранили свои тайны до недавнего времени. Один из таких экспонатов — рояль «Wirth». Исследователи Ленина отмечают, что музыка всегда была неотъемлемой

частью семьи Ульяновых. В Казань рояль привезли из Симбирска. Старшая сестра Ленина

Анна Ильинична в своих воспоминаниях пишет о том, как семья готовилась к переезду: «Всей семьей упаковывали рояль:

обвязали его тюфяками, обшили рогожей. Это был мамочкин рояль. Это был большой

источник радости. Мама должна к нему вернуться, и Оле нужно закончить

музыкальное образование. Это была самая большая драгоценность в семье». — Вообще в семье Ульяновых музыку

любили все, — рассказывает старший научный сотрудник Дома-музея В. И. Ленина

Евгения Новикова. — Главной пианисткой в прежде всего, была мать — Мария

Александровна. Все дети засыпали и просыпались под звуки музыка. Очень хорошо

играла Ольга, младшая сестра Владимира Ильича. У нее был абсолютный слух, и когда она садилась за рояль, они с Владимиром Ильичом вместе пели дуэтом.

Кстати, у него тоже был абсолютный слух и очень хороший голос. В коллекцию музея рояль попал в 1936 году, в период создания музея. Все эти годы рояль занимает почетное место

в гостиной. В учетной документации об инструменте имеется скромная запись:

«Рояль черный, полированный, немецкой фирмы «Вирт», конец ХIХ в., дерево,

металл». Музейные работники провели собственное исследование, чтобы

уточнить дату выпуска инструмента. Производитель рояля — немецкая фабрика Карла

Вирта, который работал в Санкт-Петербурге с 1827 по 1854г.г. Рояли Вирта

отличались замечательной прочностью и хорошим тоном, что оценили прославленные

музыканты П. И Чайковский, А. С. Даргомыжский, Карл Майер, Август Герке и др. Такие

рояли предназначались для «продвинутых пользователей», концертов в салонах и небольших залах. Известно, что каждый инструмент

маркируется собственным серийным номером, по которому можно определить год выпуска фортепиано. Дополнительным фактором, позволяющим датировать год выпуска

фортепиано, может быть номер механики. Музейный рояль промаркирован серийным

номером 2044, что позволило сотрудникам музея установить более точную

датировку: I половина XIX века, не позднее 1843г. Кстати, изначально инструмент

был темно-коричневого цвета, с полированной поверхность, однако затем его покрасили в черный. При недавней реставрации роялю вернули прежний цвет. Рояли «Wirth» достаточно редко встречались в России.

Свидетельством тому служат объявления в газетах «Волжский вестник» и «Казанские

ведомости» за 1887-1889 года о продаже или прокате музыкальных инструментов.

Чаще всего предлагали кабинетные рояли или миньоны фирм «Беккеръ», «Шрёдеръ» и «Мюльбахъ», то есть инструменты для любительского музицирования. И ни одного

объявления о продаже роялей «Wirth». Антон Райхштат, совместно с Национальным музеем РТ.