Заблудились в «Простоквашино». За что зрители ругают новый мультик 

Кадры из мультфильмовЗаблудились в «Простоквашино». За что зрители ругают новый мультик
Продолжение легендарного мультфильма «Простоквашино», вышедшее на днях, буквально взорвало Интернет. За несколько дней первую серию посмотрели более 14 миллионов зрителей. Мнения разделились: одни посчитали перемещение любимых героев в современные реалии вполне удачным, другие, наоборот, возмутились переменам, произошедшим с Дядей Фёдором, его семьей и друзьями. А создатель «Простоквашино» Эдуард Успенский и вовсе пригрозил авторам нового мультфильма судом.
Так что же случилось с героями советского детства?
Было — стало
Как признаются на «Союзмультфильме», идея снять продолжение «Простоквашино» витала в воздухе давно, но лишь в прошлом году она начала обретать вполне реальные очертания. Появился сценарий, прошёл кастинг актёров, юристы провели переговоры с создателем героев Эдуардом Успенским.
И вот долгожданная премьера состоялась. В первых кадрах перед нами знакомый подъезд, по которому идёт Дядя Фёдор и вместо бутерброда уплетает американский пончик. Мальчику уже девять лет, и у него появилась шустрая сестрёнка Вера Павловна.
Было Стало
Прогресс дошёл до Простоквашино — у Шарика есть свой блог и подписчики, он звонит в город по скайпу и делает селфи с зайцами, чтобы обеспечить Матроскина клиентурой по сбыту молока. Но бизнес под угрозой: дом постоянно остаётся без электричества из-за грызуна, повредившего провода. И снова Галчонок зовёт дядю Фёдора на помощь. Вся семья спешит в Простоквашино, где кот и пёс всё так же подкалывают друг друга, но уже в реалиях сегодняшнего дня.
Кто говорит?
Показ первой серии посвятили памяти Олега Табакова. Кстати, его сын Антон озвучил кота Матроскина (ранее планировалось, что кот будет говорить голосом Михаила Ефремова).
«Я даже не пытаюсь «допрыгнуть» до первоначального героя. Важнее продлить ему жизнь и понравиться зрителю», — поделился он.
Маму Дяди Фёдора озвучивает телеведущая Юлия Меньшова, Печкин говорит голосом актёра Ивана Охлобыстина, Шарика озвучил певец Гарик Сукачев, а Дядю Фёдора на этот раз озвучил настоящий мальчик — 11-летний актёр Алексей Онежен.
Им пришлось выдерживать жёсткую конкуренцию: напомним, в старом «Простоквашино» Матроскина озвучивал Олег Табаков, маму — Валентина Талызина, Шарика — Лев Дуров, почтальона Печкина — Борис Новиков, Дядю Фёдора — Мария Виноградова. Композитором был один из классиков советской музыки Евгений Крылатов, а сценарий писал сам автор истории — Эдуард Успенский.
В этот же раз писатель с самого начала грозил создателям мультфильма судом за нарушение авторских прав. Однако посмотрев первую серию, Успенский пока не нашёл повода для судебных разбирательств. «Весёлые какие-то картинки нарисованы, весёлые рисунки, и я ничего не могу им предъявить. Пусть так и будет. Пока не вижу особой причины идти в суд», — заявил он.
Стрижка — сила
А вот многие зрители раскритиковали мультфильм в пух и прах. Досталось и Матроскину за звероватое выражение морды, и Дяде Фёдору — за странную причёску.
Однако больше всего зрителей взволновало отчество сестренки Дяди Фёдора — Веры Павловны. Хотя в книге отца семейства звали Дмитрий! Из-за этого в соцсетях начали шутить, что в семье Дяди Фёдора творится «аморалка».
В целом мультфильм собрал достаточно противоречивые отзывы от «вполне достойно» и «новые серии выглядят даже лучше старых» до «стыдно смотреть» и «плевок в душу».
Разделились и мнения знаменитостей. Так, Иван Охлобыстин считает, что новые части получились хорошими. «У каждого из персонажей остались старые черты, обогащённые чем-то новым», — заявил он.
А вот певец Юрий Лоза возмущён «ремейком». «Если хочешь делать современное кино, придумай сюжет сам. Не следует брать то, что уже было сделано, — всё равно лучше не сделаете. Однако люди разучились создавать новое: они могут лишь украсть чужое и просто выдать его в новой обёртке», — посетовал певец.
Но шквал негативных отзывов не испугал создателей мультфильма.
— Слушать уставших от себя ностальгирующих взрослых смысла нет, — заявила нам креативный продюсер проекта Алёна Оятьева. — Раньше всё было по-другому: и деревья больше, и трава зеленее, и мы молодые! Сейчас надо спрашивать и наблюдать за детьми, за молодым поколением. Это для них! А юные зрители мультфильм действительно смотрят и пересматривают. Да и среди взрослых есть те, кому он понравился, и «детство вернулось». И они ждут новые серии!
Всего зрителям покажут 30 серий. Наверное, только после этого и можно будет судить, насколько удачной была идея снять продолжение.
Что думают нижегородцы
Ольга Солкина, специалист по связям с общественностью МКУК ЦБС Автозаводского района:
— Я, честно говоря, в лёгком недоумении от Веры Павловны. Почему Павловна-то? В книжке Эдуарда Успенского Мама и Папа — Римма и Дима Свекольниковы… Я даже подумала о Чернышевском и высоком уровне создателей продолжения — читали «сны Веры Павловны»!
Андрей Родионов, таксист:
— Странный добрый мульт. Что ждать в следующих сериях? Как Дядя Фёдор с Шариком отожмут нелегальный бизнес Печкина? Или как Матроскин доходы от продажи молока выведет в оффшоры? Это заигрывание с современным зрителем превратило всё в пародию. Где тогда вейп и спиннер Дяди Фёдора? Кто им диалоги пишет?
Сергей, школьник:
— Нормальный прикольный мультик. Мы уже раз пять с друзьями посмотрели.
Наталья Паршина, воспитатель детского сада:
— Мне не понравилось всё — от диалогов сюжета и музыки до картинки. Даже в рекламе творога и молока Матроскин симпатичнее. И сюжет интереснее.
Надежда Лисина, продавец:
— Скучный он какой-то, но смотреть можно. То, что старый был лучше, это точно, и это не ностальгия. Над ним гении озвучки работали, его сто лет рисовали, каждый кадрик продумывали. А тут тяп-ляп «на коленке». А вот Охлобыстин мне понравился. Прикольный Печкин. У остальных голоса бесцветные.
Алла Запотоцкая, домохозяйка:
— Сначала мне не понравилось, а потом пересмотрела мульт с детьми и втянулась. Просто ждали другого, а тут всё иначе. Но интересно же! И весело. Ждём продолжения!
Вокруг мультфильма
Жуть не заметили
Мало кто помнит, что был ещё один советский мультфильм про Простоквашино.
За три года до выхода любимой мультипликационной трилогии, в 1975 году, мультфильмы по повести Успенского «Дядя Фёдор, Пёс и Кот» под тем же названием создало творческое объединение «Экран».
В этом мультфильме любимые герои выглядят не просто непривычно, но попросту жутко. Посмотрите сами! Неудивительно, что сегодня о нём почти не вспоминают и редко показывают.
Пока зрители спорят о достоинствах и недостатках нового «Простоквашино», жители Тонкинского района Нижегородской области — единственного в стране населённого пункта, где есть деревня с таким названием, — ищут инвестора, чтобы создать в деревне Простоквашино масштабный туристический комплекс.
По замыслу разработчиков проекта, уже через три года там должны появиться все условия для отдыха: детская площадка, теннисный корт, лодочная станция с катамаранами, музейный комплекс, посвящённый героям саги о Дяде Фёдоре, спортплощадка, пирс и даже специальные места для рыболовов. Некоторые жители района уверены, что именно их деревня вдохновила Эдуарда Успенского на создание всеми любимой сказки. Впрочем, сам писатель неоднократно заявлял, что название он выдумал и даже не подозревал, что на Нижегородской земле есть настоящее Простоквашино.