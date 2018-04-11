Заблудились в «Простоквашино». За что зрители ругают новый мультик

Кадры из мультфильмовЗаблудились в «Простоквашино». За что зрители ругают новый мультик

Продолжение легендарного мультфильма «Простоквашино», вышедшее на днях, буквально взорвало Интернет. За несколько дней первую серию посмотрели более 14 миллионов зрителей. Мнения разделились: одни посчитали перемещение любимых героев в современные реалии вполне удачным, другие, наоборот, возмутились переменам, произошедшим с Дядей Фёдором, его семьей и друзьями. А создатель «Простоквашино» Эдуард Успенский и вовсе пригрозил авторам нового мультфильма судом.

Так что же случилось с героями советского детства?

Было — стало

Как признаются на «Союзмультфильме», идея снять продолжение «Простоквашино» витала в воздухе давно, но лишь в прошлом году она начала обретать вполне реальные очертания. Появился сценарий, прошёл кастинг актёров, юристы провели переговоры с создателем героев Эдуардом Успенским.

И вот долгожданная премьера состоялась. В первых кадрах перед нами знакомый подъезд, по которому идёт Дядя Фёдор и вместо бутерброда уплетает американский пончик. Мальчику уже девять лет, и у него появилась шустрая сестрёнка Вера Павловна.

Было Стало

Прогресс дошёл до Простоквашино — у Шарика есть свой блог и подписчики, он звонит в город по скайпу и делает селфи с зайцами, чтобы обеспечить Матроскина клиентурой по сбыту молока. Но бизнес под угрозой: дом постоянно остаётся без электричества из-за грызуна, повредившего провода. И снова Галчонок зовёт дядю Фёдора на помощь. Вся семья спешит в Простоквашино, где кот и пёс всё так же подкалывают друг друга, но уже в реалиях сегодняшнего дня.

Кто говорит?

Показ первой серии посвятили памяти Олега Табакова . Кстати, его сын Антон озвучил кота Матроскина (ранее планировалось, что кот будет говорить голосом Михаила Ефремова ).

«Я даже не пытаюсь «допрыгнуть» до первоначального героя. Важнее продлить ему жизнь и понравиться зрителю», — поделился он.

В этот же раз писатель с самого начала грозил создателям мультфильма судом за нарушение авторских прав. Однако посмотрев первую серию, Успенский пока не нашёл повода для судебных разбирательств. «Весёлые какие-то картинки нарисованы, весёлые рисунки, и я ничего не могу им предъявить. Пусть так и будет. Пока не вижу особой причины идти в суд», — заявил он.

Стрижка — сила

А вот многие зрители раскритиковали мультфильм в пух и прах. Досталось и Матроскину за звероватое выражение морды, и Дяде Фёдору — за странную причёску.

Однако больше всего зрителей взволновало отчество сестренки Дяди Фёдора — Веры Павловны. Хотя в книге отца семейства звали Дмитрий! Из-за этого в соцсетях начали шутить, что в семье Дяди Фёдора творится «аморалка».

В целом мультфильм собрал достаточно противоречивые отзывы от «вполне достойно» и «новые серии выглядят даже лучше старых» до «стыдно смотреть» и «плевок в душу».

Разделились и мнения знаменитостей. Так, Иван Охлобыстин считает, что новые части получились хорошими. «У каждого из персонажей остались старые черты, обогащённые чем-то новым», — заявил он.

А вот певец Юрий Лоза возмущён «ремейком». «Если хочешь делать современное кино, придумай сюжет сам. Не следует брать то, что уже было сделано, — всё равно лучше не сделаете. Однако люди разучились создавать новое: они могут лишь украсть чужое и просто выдать его в новой обёртке», — посетовал певец.

Но шквал негативных отзывов не испугал создателей мультфильма.

— Слушать уставших от себя ностальгирующих взрослых смысла нет, — заявила нам креативный продюсер проекта Алёна Оятьева . — Раньше всё было по-другому: и деревья больше, и трава зеленее, и мы молодые! Сейчас надо спрашивать и наблюдать за детьми, за молодым поколением. Это для них! А юные зрители мультфильм действительно смотрят и пересматривают. Да и среди взрослых есть те, кому он понравился, и «детство вернулось». И они ждут новые серии!

Всего зрителям покажут 30 серий. Наверное, только после этого и можно будет судить, насколько удачной была идея снять продолжение.

Что думают нижегородцы

Ольга Солкина, специалист по связям с общественностью МКУК ЦБС Автозаводского района:

— Я, честно говоря, в лёгком недоумении от Веры Павловны. Почему Павловна-то? В книжке Эдуарда Успенского Мама и Папа — Римма и Дима Свекольниковы… Я даже подумала о Чернышевском и высоком уровне создателей продолжения — читали «сны Веры Павловны»!

— Странный добрый мульт. Что ждать в следующих сериях? Как Дядя Фёдор с Шариком отожмут нелегальный бизнес Печкина? Или как Матроскин доходы от продажи молока выведет в оффшоры? Это заигрывание с современным зрителем превратило всё в пародию. Где тогда вейп и спиннер Дяди Фёдора? Кто им диалоги пишет?

Сергей, школьник:

— Нормальный прикольный мультик. Мы уже раз пять с друзьями посмотрели.

Наталья Паршина, воспитатель детского сада:

— Мне не понравилось всё — от диалогов сюжета и музыки до картинки. Даже в рекламе творога и молока Матроскин симпатичнее. И сюжет интереснее.

Надежда Лисина, продавец:

— Скучный он какой-то, но смотреть можно. То, что старый был лучше, это точно, и это не ностальгия. Над ним гении озвучки работали, его сто лет рисовали, каждый кадрик продумывали. А тут тяп-ляп «на коленке». А вот Охлобыстин мне понравился. Прикольный Печкин. У остальных голоса бесцветные.

Алла Запотоцкая, домохозяйка:

— Сначала мне не понравилось, а потом пересмотрела мульт с детьми и втянулась. Просто ждали другого, а тут всё иначе. Но интересно же! И весело. Ждём продолжения!

Вокруг мультфильма

Жуть не заметили

Мало кто помнит, что был ещё один советский мультфильм про Простоквашино.

За три года до выхода любимой мультипликационной трилогии, в 1975 году, мультфильмы по повести Успенского «Дядя Фёдор, Пёс и Кот» под тем же названием создало творческое объединение «Экран».

В этом мультфильме любимые герои выглядят не просто непривычно, но попросту жутко. Посмотрите сами! Неудивительно, что сегодня о нём почти не вспоминают и редко показывают.

Пока зрители спорят о достоинствах и недостатках нового «Простоквашино», жители Тонкинского района Нижегородской области — единственного в стране населённого пункта, где есть деревня с таким названием, — ищут инвестора, чтобы создать в деревне Простоквашино масштабный туристический комплекс.

По замыслу разработчиков проекта, уже через три года там должны появиться все условия для отдыха: детская площадка, теннисный корт, лодочная станция с катамаранами, музейный комплекс, посвящённый героям саги о Дяде Фёдоре, спортплощадка, пирс и даже специальные места для рыболовов. Некоторые жители района уверены, что именно их деревня вдохновила Эдуарда Успенского на создание всеми любимой сказки. Впрочем, сам писатель неоднократно заявлял, что название он выдумал и даже не подозревал, что на Нижегородской земле есть настоящее Простоквашино.