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«Страну Рождества» Джо Хилла перенесут на тв-экраны
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«Страну Рождества» Джо Хилла перенесут на тв-экраны 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Канал AMS приобрел права на съемки 10-сериного шоу по мотивам бестселлера Джо Хилла «Страна Рождества».
Сын Стивена Кинга, взявший псевдоним Джо Хилл, чтобы не пользоваться известностью отца, выпустил книгу в 2013 году. Ее сюжет строится вокруг Виктории МакКуинн, с детства обладающей способностью находить пропавшие вещи.
Жизнь сводит ее с бессмертным психопатом Чарли Мэнксом, пожирающим детские души. Он похищает детей на своем роллс-ройсе и отвозит в воображаемую страну Рождества, Виктории предстоит попасть туда и спасти малышей.
Джэми О’Брайэн («Ад на колесах», «Плоть и кости») напишет сценарий к новому сериалу.
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