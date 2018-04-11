«Страну Рождества» Джо Хилла перенесут на тв-экраны

Канал AMS приобрел права на съемки 10-сериного шоу по мотивам бестселлера Джо Хилла «Страна Рождества».

Сын Стивена Кинга , взявший псевдоним Джо Хилл, чтобы не пользоваться известностью отца, выпустил книгу в 2013 году. Ее сюжет строится вокруг Виктории МакКуинн, с детства обладающей способностью находить пропавшие вещи.

Жизнь сводит ее с бессмертным психопатом Чарли Мэнксом, пожирающим детские души. Он похищает детей на своем роллс-ройсе и отвозит в воображаемую страну Рождества, Виктории предстоит попасть туда и спасти малышей.

Джэми О’Брайэн («Ад на колесах», «Плоть и кости») напишет сценарий к новому сериалу.