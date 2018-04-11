44 худших фильма лучших режиссеров мира — от Спилберга до Скорсезе

Business insider собрал рейтинг худших фильмов, которые сделали самые успешные режиссеры мира. Вроде как, и на старуху бывает проруха.

В список при этом попали картины, любимые миллионами зрителей. То ли потому, что у хорошего режиссера даже худшие работы прекрасны. То ли оттого, что в своем исследовании издание ориентировалось на оценки кинокритиков, которые зачастую расходятся с мнением зрителей.

Единственный режиссер, который не попал в список — Стэнли Кубрик . Критики считают, что он велик целиком.

Оценка критиков — 65%

Бьютифул

Оценка критиков — 57%

Блэйд 2 Серджио Леоне — Колосс Родосский (1961)

Оценка критиков — 57%

Колосс Родосский

Оценка критиков — 56%

Оценка критиков — 56%

Водная жизнь

София Коппола — Мария-Антуанетта (2005)

Оценка критиков — 54%

Мария-Антуанетта

Джордж Лукас — Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза (1999)

Оценка критиков — 55%

Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза

Оценка критиков — 55%

Игры джентльменов

Оценка критиков — 54%

Оценка критиков — 51%

Короче

Оценка критиков — 50%

Оценка критиков — 50%

Сочувствие дьяволу

Оценка критиков — 48%

Оценка критиков — 48%

Оценка критиков — 46%

Оценка критиков — 45%

Рыцарь кубков

Энг Ли — Долгий путь Билли Линна в перерыве футбольного матча (2016)

Оценка критиков — 45%

Долгий путь Билли Линна в перерыве футбольного матча

Оценка критиков — 45%

М. Баттерфляй

Федерико Феллини — Казанова Феллини (1976)

Оценка критиков — 43%

Оценка критиков — 42%

Оценка критиков — 39%

Излом времени

Оценка критиков — 38%

Большие надежды

Оценка критиков — 37%

Мрачные тени

Оценка критиков — 35%

Оценка критиков — 33%

Оценка критиков — 32%

Хороший немец

Вуди Аллен — Колесо чудес (2017)

Оценка критиков — 31%

Колесо чудес

Питер Джексон — Милые кости (2009)

Оценка критиков — 31%

Милые кости

Оценка критиков — 27%

Юнона и Павлин

Оценка критиков — 29%

Капитан Крюк

Оценка критиков — 25%

Оценка критиков — 25%

Высокая мода

Оценка критиков — 25%

Поезд на Париж

Оценка критиков — 22%

Оценка критиков — 20%

Оценка критиков — 19%

Она ненавидит меня

Ингмар Бергман — Не говоря о всех этих женщинах (1964)

Оценка критиков — 17%

Сидни Люмет — Глория (1998)

Оценка критиков — 17%

Глория

Оценка критиков — 14%

Оценка критиков — 14%

Четыре комнаты

Оценка критиков — 11%

Дракула: Мертвый и довольный

Оценка критиков — 11%

Оценка критиков — 10%

Оценка критиков — 4%

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