Business insider собрал рейтинг худших фильмов, которые сделали самые успешные режиссеры мира. Вроде как, и на старуху бывает проруха.
В список при этом попали картины, любимые миллионами зрителей. То ли потому, что у хорошего режиссера даже худшие работы прекрасны. То ли оттого, что в своем исследовании издание ориентировалось на оценки кинокритиков, которые зачастую расходятся с мнением зрителей.
Единственный режиссер, который не попал в список — Стэнли Кубрик. Критики считают, что он велик целиком.
Алехандро Гонсалес Иньярриту — Бьютифул (2009)
Оценка критиков — 65%
Бьютифул
Гильермо дель Торо — Блэйд 2 (2002)
Оценка критиков — 57%
Блэйд 2 Серджио Леоне — Колосс Родосский (1961)
Оценка критиков — 57%
Колосс Родосский
Дэвид Линч — Дюна (1984)
Оценка критиков — 56%
Уэс Андерсон — Водная жизнь (2004)
Оценка критиков — 56%
Водная жизнь
София Коппола — Мария-Антуанетта (2005)
Оценка критиков — 54%
Мария-Антуанетта
Джордж Лукас — Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза (1999)
Оценка критиков — 55%
Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза
Итан Коэн, Джоэл Коэн — Игры джентльменов (2004)
Оценка критиков — 55%
Игры джентльменов
Вернер Херцог — Непобедимый (2001)
Оценка критиков — 54%
Александр Пэйн — Короче (2017)
Оценка критиков — 51%
Короче
Ховард Хоукс — Песня рождена (1948)
Оценка критиков — 50%
Жан-Люк Годар — Сочувствие дьяволу (1968)
Оценка критиков — 50%
Сочувствие дьяволу
Ричард Линклейтер — Несносные медведи (2005)
Оценка критиков — 48%
Мартин Скорсезе — Берта по прозвищу «Товарный вагон» (1972)
Оценка критиков — 48%
Дэвид Финчер — Чужой 3 (1992)
Оценка критиков — 46%
Чужой 3 Терренс Малик — Рыцарь кубков (2014)
Оценка критиков — 45%
Рыцарь кубков
Энг Ли — Долгий путь Билли Линна в перерыве футбольного матча (2016)
Оценка критиков — 45%
Долгий путь Билли Линна в перерыве футбольного матча
Дэвид Кроненберг — М. Баттерфляй (1993)
Оценка критиков — 45%
М. Баттерфляй
Федерико Феллини — Казанова Феллини (1976)
Оценка критиков — 43%
Майк Николс — С какой ты планеты? (2000)
Оценка критиков — 42%
Ава ДюВерней — Излом времени (2018)
Оценка критиков — 39%
Излом времени
Альфонсо Куарон — Большие надежды (1998)
Оценка критиков — 38%
Большие надежды
Тим Бёртон — Мрачные тени (2012)
Оценка критиков — 37%
Мрачные тени
Кэтрин Бигелоу — Вес воды (2001)
Оценка критиков — 35%
Джонатан Демме — Последнее объятие (1979)
Оценка критиков — 33%
Стивен Содерберг — Хороший немец (2006)
Оценка критиков — 32%
Хороший немец
Вуди Аллен — Колесо чудес (2017)
Оценка критиков — 31%
Колесо чудес
Питер Джексон — Милые кости (2009)
Оценка критиков — 31%
Милые кости
Альфред Хичкок — Юнона и Павлин (1929)
Оценка критиков — 27%
Юнона и Павлин
Стивен Спилберг — Капитан Крюк (1991)
Оценка критиков — 29%
Капитан Крюк
Ридли Скотт — Хороший год (2006)
Оценка критиков — 25%
Хороший год Роберт Олтмен — Высокая мода (1994)
Оценка критиков — 25%
Высокая мода
Клинт Иствуд — Поезд на Париж (2018)
Оценка критиков — 25%
Поезд на Париж
Роман Полански — Что? (1972)
Оценка критиков — 22%
Дэнни Бойл — Пляж (2000)
Оценка критиков — 20%
Спайк Ли — Она ненавидит меня (2004)
Оценка критиков — 19%
Она ненавидит меня
Ингмар Бергман — Не говоря о всех этих женщинах (1964)
Оценка критиков — 17%
Сидни Люмет — Глория (1998)
Оценка критиков — 17%
Глория
Оливер Стоун — Рука (1981)
Оценка критиков — 14%
Квентин Тарантино — Четыре комнаты (1995)
Оценка критиков — 14%
Четыре комнаты
Мэл Брукс — Дракула: Мертвый и довольный (1995)
Оценка критиков — 11%
Дракула: Мертвый и довольный
Харольд Рэмис — Клуб «Рай» (1986)
Оценка критиков — 11%
Уолтер Хилл — Сверхновая (1999)
Оценка критиков — 10%
Джон Синглтон — Погоня (2011)
Оценка критиков — 4%
Погоня