Зачем на орбите гидрокомбинезон? Сотрудник музея об экспонатах из космоса

С неба в воду

Гидрокомбинезон «Форель» — обязательный элемент в российских космических кораблях. Он нужен на случай приводнения, когда космонавты, возвращаясь на Землю, попадают в акваторию моря, озера, реки.

«У этого костюма есть шапочка и большой надувной воротник, который удерживает голову человека над водой, чтобы он мог дождаться, пока его найдёт аварийно-спасательная группа, — рассказала старший научный сотрудник музея Людмила Лачинова. — При приземлении космонавтов всегда, начиная с первого полёта Юрия Гагарина , в воздух поднимаются поисковые вертолёты и самолёты».

Фрагмент парашюта, который спускал космонавтов с кораблей «Восток», появился в музее к прошлому Дню космонавтики. Его прислал испытатель космической техники А. Душкин, однажды побывавший в музее с другими ветеранами космодрома «Байконур». Парашютная система приземления тогда была замысловатой. На высоте 7 километров от поверхности земли у космического корабля открывался люк, и вспомогательный парашют вытягивал пилота с амортизационным креслом. На высоте 4 километра кресло отделялось, а над космонавтом с аварийным запасом, включавшим гидрокомбинезон, открывался основной парашют, фрагмент которого и попал в музей.

«Может быть, нам бы прислали и целый парашют, но у нас маленькие экспозиционные площади, и показать его в натуральную величину в принципе невозможно», — поясняет Людмила Лачинова.

Что надеть на выход?

Больше десяти лет Кисловодский музей истории космонавтики ютился в одном из залов историко-краеведческого музея «Крепость». Здание в Комсомольском парке, выделенное ему в 1974 году, в начале «нулевых» подверглось налёту хулиганов. Сотрудники спасли экспонаты, а заброшенное строение продолжало разрушаться, пока не превратилось в руины. Только в 2015 году музею выделили новое помещение — четыре зала в цокольном этаже многоэтажки на улице Жуковского.

К новоселью музей обзавёлся именными полётными костюмами космонавтов Анатолия Березового, Александра Александрова Сергея Крикалёва . Из других подлинных предметов в экспозиции — амортизационное кресло и аварийно-спасательный скафандр, который применялся на космических кораблях серии «Союз».

«Эти два предмета были подарены Академией наук СССР, когда музей только создали, — уточняет сотрудница музея. — Космическое снаряжение производит предприятие «Звезда», которое находится в посёлке Томилино Московской области. Оно было создано в 1952 году и сначала работало только на авиацию. Когда же в стране начали готовить полёт человека в космос, там стали производить костюмы для космонавтов. Полётные костюмы предназначены для тренировок и нахождения в космическом корабле. Скафандры, в которых выходят в космос, значительно больше и тяжелее. Они многослойные, весят более 100 кг, сзади — баллоны с кислородом. Благодаря этому космонавты до 8 часов могут работать в открытом космосе: проводят эксперименты, устраняют неполадки. Вес скафандра в условиях невесомости не ощущается».

Хранит музей и образцы космического питания. Конечно, срок годности уже истёк, но упаковка цела.

Отдыхая от звёзд и людей

В Кисловодске нет космодромов, тренировочных баз и даже планетария. Однако он тесно связан с космонавтикой, потому что Кавминводы — место, куда приезжают лечиться и отдыхать и изобретатели, и испытатели.

Один из соавторов первой советской ракеты на жидком топливе Фридрих Цандер, именем которого назван музей, бывал в Кисловодске дважды. Второй раз оказался для него трагичным. По дороге на курорт он заболел тифом и в марте 1933 года умер. Его похоронили на старом кисловодском кладбище, а позже перенесли прах на Воинское кладбище. 10 апреля, как обычно, сотрудники музея и администрации города возложили цветы к памятнику Цандеру и рассказали школьникам о советском изобретателе, которого Сергей Королёв называл своим учителем. Сам Сергей Павлович в Кисловодске проходил санаторно-курортное лечение шесть раз.