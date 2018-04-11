Главврач Архангельской детской больницы Олег Низовцев уволен с должности

Расторжение трудового контракта, который был заключен с Министерством здравоохранения Архангельской области произошло 5 апреля. В настоящее время объявлен конкурс на замещения вакантной должности. Временно исполняющим обязанности главного врача назначен (в прошлом замглавврача по хирургии) Михаил Владимирович Стройков.

«Могу сказать, что коллектив нашей больницы расстроен, — комментирует и.о. главного врача Михаил Стройков. — Когда нам объявляли решение, и мы узнали, что Олег Юрьевич больше не будет главным врачом — я не видел ни одного веселого лица».

Вероятнее всего причиной увольнения главврача стали системные проблемы в учреждении. Сотрудники больницы в феврале написали открытое письмо, где рассказали о низких заработных платах, плохом оснащении медицинским оборудованием больницы.

На посту главврача Олег Низовцев трудился с 2009 года. Коллеги характеризуют его как профессионального врача, неконфликтного человека. Ранее он на протяжении 15 лет работал врачом анестезиологом-реаниматологом.