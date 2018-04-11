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Главврач Архангельской детской больницы Олег Низовцев уволен с должности
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Главврач Архангельской детской больницы Олег Низовцев уволен с должности 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
Министерство здравоохранения расторгло контракт с главным врачом Архангельской областной детской больницы Олегом Низовцевым. Об этом журналистам «АиФ в Архангельске» стало известно из собственных источников.
Расторжение трудового контракта, который был заключен с Министерством здравоохранения Архангельской области произошло 5 апреля. В настоящее время объявлен конкурс на замещения вакантной должности. Временно исполняющим обязанности главного врача назначен (в прошлом замглавврача по хирургии) Михаил Владимирович Стройков.
«Могу сказать, что коллектив нашей больницы расстроен, — комментирует и.о. главного врача Михаил Стройков. — Когда нам объявляли решение, и мы узнали, что Олег Юрьевич больше не будет главным врачом — я не видел ни одного веселого лица».
Вероятнее всего причиной увольнения главврача стали системные проблемы в учреждении. Сотрудники больницы в феврале написали открытое письмо, где рассказали о низких заработных платах, плохом оснащении медицинским оборудованием больницы.
На посту главврача Олег Низовцев трудился с 2009 года. Коллеги характеризуют его как профессионального врача, неконфликтного человека. Ранее он на протяжении 15 лет работал врачом анестезиологом-реаниматологом.
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