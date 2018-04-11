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Круглый стол: «Выбираем настоящие пряники. Советы экспертов»
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Круглый стол: «Выбираем настоящие пряники. Советы экспертов» 

Вечерняя Москва 1 час назад
УЧАСТНИКИ: Екатерина МИРОНОВА — главный мастер по пряникам «Музея пряника» Ксения НИКИТАШИНА — руководитель проекта «Музей пряника» Юрий КАЦНЕЛЬСОН — президент Российской гильдии пекарей и кондитеров, председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по поддержке и развитию хлебопечения Юрий БОНДАРЕНКО — вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров, заместитель председателя экспертного совета в категории «Хлебобулочные и мучнисто-кондитерские изделия» ВЕДУЩИЕ: Михаил ПОМИДОРОВ Никита МИРОНОВ — обозреватель газеты «Вечерняя Москва»
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