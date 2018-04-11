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Омская область направит в 2018 году на 70% больше средств на оказание паллиативной помощи
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Омская область направит в 2018 году на 70% больше средств на оказание паллиативной помощи 

ТАСС 1 час назад
ОМСК, 11 апреля. /ТАСС/. Финансирование мероприятий по оказанию паллиативной медицинской помощи (подход, позволяющий улучшить качество жизни безнадежно больных пациентов, прим. ТАСС) увеличено в Омской области в 2018 году на 76,3 млн рублей или почти на 70% по сравнению с прошлым годом, сообщила в среду ТАСС представитель министерства здравоохранения региона Светлана Оспенникова.
"В 2017 году на оказание паллиативной помощи было выделено 109,6 млн рублей. В этом году финансирование этого направления выросло до 185,9 млн рублей. Эти средства будут направлены на приобретение лекарственных препаратов и медицинскими изделиями для искусственной вентиляции легких, обеспечение оборудованием медучреждений, оказывающим такой вид помощи", — уточнила Оспенникова.
По ее словам, в этом году также будут организованы выездные бригады паллиативной медицинской помощи в четырех округах Омска и в Тарском и Кормиловском районах Омской области. Больницы уже получили лицензии, а девять врачей-педиатров и 18 медицинских сестер прошли соответствующую подготовку.
В настоящее время в Омской области паллиативные отделения действуют в городских больницах № 17 и № 9, детской городской больнице № 4, Черлакской и Кормиловской центральных районных больницах. Только в 2017 году здесь были приняты 216 детей.
В марте 2018 года в деревне Подгородка под Омском открылся первый за Уралом детский хоспис европейского формата, который построил благотворительный центр помощи детям «Радуга». По словам председателя правления «Радуги» Валерия Евстигнеева, в Омской области сегодня более тысячи семей, в которых есть безнадежно больные дети, нуждающиеся в паллиативной помощи.
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