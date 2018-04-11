В человейнике нам будет хорошо. Социолог — о семейном благополучии

Согласно недавно опубликованным данным, в прошлом году численность населения Челябинской области сократилась впервые после 2011 года. Многие специалисты считают, что одна из главных причин — кризис семьи.

Профессор ЧелГУ, доктор социологических наук Александр Тараданов известен своей теорией семейного благополучия, а также необычными инициативами по поддержке семей. Например, он предлагал дарить селянам по корове за каждого второго ребёнка.

С 1946 года мало что изменилось

Эльдар Гизатуллин, «АиФ-Челябинск»: Вы в своё время разработали «теорию семейного благополучия». Что это за концепция?

Александр Тараданов: Когда готовил свою докторскую, столкнулся с тем, что почти вся научная литература — о семейном неблагополучии. А вот про обратную сторону никто не пишет. Понятие есть, а содержания нет. Что вообще значит «хорошая семья»? Ответы могут быть неоднозначными. Есть позиция общества — какая семья для него хорошая. Есть и позиция семьи. И позиция самого человека. Интересы всех трёх позиций частью совпадают, но частью и различаются. Я в своей теории попытался всё это соединить. Так появилось понятие «действительная семья», в которой есть, во-первых, мама и папа, во-вторых, семейный лад, в-третьих, социально необходимая норма детей. Если какого-то из пунктов не хватает, это сразу сказывается на положении семьи.

Только действительная семья позволяет обществу существовать, так как выполняет две основные функции — воспроизводство и социализацию. Чем больше действительных семей, тем общество благополучнее.

— И много ли таких семей у нас в России?

— К сожалению, немного. После исследований удалось выяснить, что с 1946-го по 2006 год доля действительных семей у нас всегда находится примерно на одной отметке — около 15%. Причём в разное время преобладало то или другое понятие. Так, после войны это была многодетность, а сейчас — семейный лад. Кроме того, выявилась и тревожная тенденция: за указанный период количество детей в семье каждые десять лет уменьшалось на 0,3 ребёнка.

— А правда ли, что вы говорили: в многодетных семьях вырастить патриотов легче?

— Правда. Потому что в таких семьях человеку легче привить трудовую мотивацию, привычку помогать ближнему, любовь к малой родине, традициям. Наконец, больше возможностей добиться так называемого трудового счастья, когда с утра хочется на работу, а вечером — домой.

— Но разве в многодетных семьях не появляются часто неблагополучные дети?

— Нет-нет, наоборот. Мы, например, в своё время проводили исследования с наркоконтролем и выяснили, что среди наркоманов большинство — это единственные дети в семье.

Большие проблемы могут возникнуть и в неполных семьях. Если детей воспитывает только мать, девочки зачастую вырастают с убеждением, что на мужчин нельзя положиться, а мальчики не знают, как вести себя по-мужски. А если в семье только отец, то он не сможет привить дочери многие женские нормы, а сын опять же не поймёт, как общаются мужчина и женщина.

Маткапитал не так эффективен

— Говорят, вы однажды предложили давать сельским семьям по корове за второго ребёнка.

— Да, я неоднократно это предлагал. Это вполне реальный механизм поддержки семей и способ не допустить, чтобы территории вымирали, — выгодно и муниципалитету, и бизнесу. Многие семьи хотели бы рожать, но боятся социальных рисков. Понятно, что цена таких рисков разная для городов и сельских территорий.

— Разве материнский капитал не позволяет снижать риски?

— Возможности маткапитала не исчерпаны, но работает он менее эффективно, чем мог бы. Это как лекарство: эффективность его зависит от того, вводите вы его в вену или внутримышечно. А вокруг маткапитала слишком много спекуляций. Посмотрите, весь Челябинск заклеен объявлениями «поможем обналичить маткапитал»! Сейчас эти деньги получают все. Я никоим образом не хочу сказать, что какие-то дети более достойны средств поддержки, чем другие, но всё-таки правила могли бы изменить для благополучных семей. Больше их поощрять и поддерживать.

Есть вопросы и к сумме. Для Челябинска и других крупных городов 450 тысяч рублей — это не та сумма, которая позволит поднять ребёнка. Должно быть не менее 1,5-2 млн рублей. Для села же нынешняя сумма — это вполне серьёзный стимул.

— Вам не кажется, что темы популярных телешоу, где постоянно рассказывают про измены, делёж наследства, какие-то пьяные похождения, во многом дискредитируют семейные ценности?

— Мы говорим о шоу, а для него всегда нужна скандальность. Но вы правы, подборка таких тем действительно формирует у молодёжи негативный имидж семейной жизни.

В кино, кстати, обратная тенденция. Там уже снимают фильмы, где утверждают семейные ценности, показывают, что семья — это та ячейка, где воспитывают и патриотизм, и трудовую мотивацию. Показывают, что человек без семьи часто идёт вразнос, у него нет никаких привязанностей. Сначала такие фильмы снимали за рубежом, а сейчас и наши спохватились.

Кувшинки — это хороший признак

— Удалось ли вам проверить вашу теорию благополучной семьи на практике?

— Большая заинтересованность была в Свердловской области, в Башкортостане, но, увы, там сменилась региональная власть, и всё заглохло. А идея состояла в том, чтобы выбрать какой-нибудь муниципалитет, найти семьи, что называется, в пограничном состоянии, которые раздумывают, рожать им или нет. Проанализировать, сколько денег нужно на этой территории, чтобы вырастить ребёнка, и предложить семьям соответствующую помощь.

В Челябинской области я тоже предлагал провести такой эксперимент, но лишь недавно мне сказали, что в этой идее есть смысл. А раньше вообще никак не реагировали. Видимо, демографическая ситуация и кризис на рынке труда заставили обратить внимание на проблему.

— Это имеет отношение к региональной идее? Вы выступали с призывом сформулировать её.

— Да, я назвал её человейник. Сам термин принадлежит Зиновьеву (философ Александр Зиновьев . — Ред.), но он вкладывал в него немного другой смысл. Я же подразумеваю под человейником территорию семейного благополучия. Это включает и медицину, и образование, и экологию, многие другие аспекты.

— По-моему, экология тут у нас самое слабое звено.

— Пусть совсем немного, но изменения к лучшему есть. Я, например, заметил, что в реке Миасс ниже Ленинградского моста появились кувшинки. Лет 15 назад такое и представить себе нельзя было! Уже три островка есть, и постепенно они поднимаются выше по течению.

Так что вода стала почище, а значит, и воздух. Мне бы хотелось на это надеяться, ведь частицы из воздуха оседают в воде. Очень многое, конечно, ещё надо сделать, но главное, что изменения есть. И хорошо, что президент по нам «прошёлся» в этом плане.

— Не тревожит ли вас отток умов? Недавно прошла информация, что до 50% аспирантов российских вузов готовы уехать за границу.

— Конечно, это негативная тенденция. Но что поделать, если материальный аспект давит. У меня самого был на кафедре очень толковый парень, а потом пришёл и сказал: мол, хочу создать семью, а на зарплату старшего преподавателя её не прокормишь, так что между наукой и семьёй выбираю второе.

— Но с другой стороны, выбрал же семью, в пользу которой у вас столько аргументов. А не влияет ли на такое решение позиция женщины?

— По моему мнению, на Земле не одна, а две цивилизации — мужская и женская. У них нередко разные установки. Как пел Олег Газманов : «Я любимой объяснял, как лебёдка тянет вал, а она не хочет слушать — хочет, чтоб поцеловал!» Но эти две цивилизации объединяют как раз семейные ценности.

В СССР, что бы ни утверждали его апологеты, семью как институт истребляли. Сначала в Гражданскую войну брата на брата натравили, затем в 1930-е утверждали, что сын за отца не отвечает, потом мужчин на войны гнали и в лагеря. Лишь в 1981 году стали уделять внимание семье: появились декреты нормальные, приняли другие меры. И в результате у нас был всплеск рождаемости. Но после опять же по-настоящему действенных мер по поддержке не было. Тогда, в начале 1980-х, заняться институтом семьи заставила демографическая ситуация. Сейчас она ещё серьёзнее, так что пора искать действительно эффективные решения.

Досье

Александр Тараданов родился в 1952 году в городе Тогучин Новосибирской области. Служил в армии и работал на заводе. В 1984 году закончил философский факультет Уральского госуниверситета. Трудился после окончания социологом в ЧГПУ и на ПО «Полёт». С 1998 года работает в ЧелГУ.