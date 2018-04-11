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Зеленоградская оркестровая студия «Гармония» празднует 50-летний юбилей
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Зеленоградская оркестровая студия «Гармония» празднует 50-летний юбилей 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Уникальный творческий коллектив — оркестровая студия «Гармония» Зеленоградского дворца творчества детей и молодежи — празднует 50-летний юбилей с момента своего создания. В связи с большим зрительским интересом к творчеству коллектива и популярностью его концертных выступлений, Московский городской совет профсоюзов предоставил оркестру «Гармония» Октябрьский зал Дома Союзов — 14 апреля 2018 года в 15.00 здесь пройдет праздничный концерт.
Оркестровая студия «Гармония» является образцовым детским коллективом, и в настоящее время насчитывает более 100 учащихся. Созданная на основе самодеятельного оркестра русских народных инструментов педагогом-самородком А. Кириком, студия прославилась далеко за пределами родного Зеленограда.
Учащиеся студии являются лауреатами международных конкурсов «Единство России», «Мы за мир», «Звуки и краски столицы», арт-фестиваля «Дебют», всероссийских конкурсов «Зеленоградская сюита детства», Открытого конкурса оркестровых коллективов имени Н. Будашкина, Всероссийского фестиваля Патриаршего хора Храма Христа Спасителя, московских городских конкурсов «Эстафета искусств, „Музыкальная Московия“, „Золотые россыпи России“.
Более 10 выпускников студии „Гармония“ стали профессиональными педагогами и исполнителями. Коллектив реализует программы гражданско-патриотической направленности, активно сотрудничает с общественными и социальными организациями в сфере художественно-эстетического воспитания детей и подростков.
Главная задача педагогического коллектива — сохранение и развитие академических традиций исполнительства на русских народных инструментах, привлечение детей и подростков к коллективному музыкально-исполнительскому творчеству.
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